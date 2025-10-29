Egészségnapra csábít ez a nyíregyházi fürdő, ezen a napon a nyugdíjasok hatalmas kedvezményt kapnak!

Azok számára is érdemes ellátogatni az Aquariusba, akik a gyógyvizes fürdőzés élményét keresik. A sóstói gyógyvíz összetétele ugyanis különösen kedvező: nátrium-kloridos, hidrogén-karbonátos, jódos-brómos víz, amely gyulladáscsökkentő és immunerősítő hatásáról ismert, illetve kifejezetten ajánlott mozgásszervi panaszok enyhítésére.

A termalonline.hu írása megjegyzi, hogy az Aquarius Élményfürdő az év nagy részében hétfőnént és csütörtökönként nyugdíjas kedvezményeket is kínál. Ezeken a napokon a belépő ára 4100 forint, míg a nyugdíjasok számára ez csupán 2300 forint.

Nyíregyháza bővelkedik a gyógyvízben

Mint korábban megírtuk, meglepően sok vármegyeszékhelyen egyáltalán nincs gyógyvizes forrás. A Budapesten kívüli 18 vármegyeszékhely közül 8 városban nem található gyógyvíz. Nyíregyháza ezen a téren kiemelkedik.

A gyógyvízmentes vármegyeszékhelyek a következők:

Miskolc, Pécs, Salgótarján, Szekszárd, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém és Zalaegerszeg.

A legtöbb gyógyvizet adó kutat tekintve két város emelkedik ki a mezőnyből, Debrecen és Nyíregyháza.

Megkérdeztük korábban a ChatGPT-t, szerinte mi a szerepe a gyógyvíznek Nyíregyházán?

Egészségügyi / gyógyászati hasznosítás

A Fürdőházban a gyógyvíz (nátrium-kloridos típus, brómos-jódos) szolgálja a mozgásszervi betegségek kezelését, műtétek, protézis-beültetések utáni rehabilitációt, sérülések utókezelését. Az Aquarius Élményfürdő is rendelkezik olyan gyógyvízzel, amelyet mozgásszervi, reumatikus, ízületi problémákra, gerincpanaszokra, rehabilitációra ajánlanak.

Turizmus, idegenforgalom

Nyíregyháza termál- és gyógyfürdői vonzzák a belföldi és külföldi látogatókat is. A gyógyvíz (és termálvíz) jelenléte erősíti a város vonzerejét wellness, pihenés, kikapcsolódás céljából. Az élményfürdők, gyógyfürdők kombinálják a szórakozást és a gyógyulást.

Gazdasági szerep

A gyógyfürdők és termál-létesítmények működtetése munkahelyeket teremt, növeli a vendégforgalmat, szálláshelyek kihasználtságát. A turizmusból származó bevétel segíti a helyi gazdaságot, és hozzájárul ahhoz, hogy Nyíregyháza ne csak regionális, hanem országos szinten is ismert legyen a termál- és gyógyturizmus terén.

Környezet és természetes adottságok kihasználása

A város rendelkezik olyan természeti adottságokkal (pl. gyógyforrások, kedvező termálvízi tulajdonságok) amelyek nem találhatók meg mindenütt, így ezek kiaknázása stratégiai lehetőség. Fontos, hogy a gyógyvíz minősítése, a fürdők és kezelések megfelelő szabályozása biztosítva legyen, így a víz gyógyító hatása is garantált.