Ősszel is buliznak az őszülők

2 órája

Élő zenére ropják a nyugdíjasok – mutatjuk, hol, mikor lehet csatlakozni!

Címkék#Nyíregyháza#nyugdíjas egyesület#mulatság

Októberben sem pihennek a nyugdíjas szervezetek, szinte minden hétvégére jut egy-egy élő zenés, táncos mulatság a vármegyében. Nyugdíjas bálok egymás után...

Palicz István
Október 18-án este az Alvégesi Művelődési Ház retró partiján a VOX együttes zenél

Fotó: Antal Éva magánarchívuma

Október 4-én, szombaton 14 órától a Nyíregyházi Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület rendez szüreti bált a Jalla étteremben, a szintetizátor mögött a nyírteleki mulattatót, Tódik Gábort üdvözölhetik a vendégek. 
Az éves munkatervhez képest változott a jubileumi esemény helyszíne és időpontja is, így október 7-én 14 órától a jósavárosi Szent Imre Katolikus Gimnázium kápolnájában köszönti az időseket és ünnepli meg 30. születésnapját a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége. Az intézmény diákjainak és pedagógusainak műsora után kitüntetéseket adnak át. 
Az Őszikék Nyugdíjas Egyesület október 11-én 19 órától szüreti bált tart Nyírbogdányban, Kazinczy Ferenc baptista általános iskola tornatermében. A jó hangulatról Zenész Gabi gondoskodik.
Mindeközben Nyíregyházán is táncra perdülnek majd a mulatni vágyók: szombaton 14 órától a Bokortanyák Lakosságáért Egyesület szintén szüreti bált rendez, a Jalla étteremben Szabó Imre (Imici) zenél. 

nyugdíjas rendezvények
Nyugdíjas bálok felelőse: a Nyíri Fészek táncos estjén Mokánszki Zoltán szolgáltatja a talpalávalót
Forrás: Mokánszki Zoltán FB

 

Nyugdíjas bálok: három helyszín egy napon

Őszi koncertet tart október 17-én, pénteken 18 órától a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület énekkara (vezényel: Antal Krisztina kórusvezető és Ignácz Lászlóné). A vidám hangverseny díszvendégeként közönség elé lép Tokaj Város Vegyeskara is (vezényel: Pásztor Istvánné, zongorán kísér: Sütő Edit). A kulturális programra, melynek a Városmajori Művelődési Ház ad otthont, díjtalan a belépés. 
A Nyíri Fészek étterem táncos estjén, ahová nem csak időseket várnak, október 18-án 19 órától Mokánszki Zoltán szolgáltatja a talpalávalót. 
Ugyanezen a napon az Alvégesi Tánccsoport is zenés, vacsorás mulatságot hirdet 14 órai kezdettel a Tünde utcai Jallában, a jó muzsikáról a Hangulat Duó gondoskodik. 
És ez még nem minden: október 18-án 19 órától a hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes évek slágereit játssza a VOX együttes egy nívós retró parti keretében, az Alvégesi Művelődési Házban. 

 

 

