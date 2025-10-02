1 órája
Élő zenére ropják a nyugdíjasok – mutatjuk, hol, mikor lehet csatlakozni!
Októberben sem pihennek a nyugdíjas szervezetek, szinte minden hétvégére jut egy-egy élő zenés, táncos mulatság a vármegyében. Nyugdíjas bálok egymás után...
Október 18-án este az Alvégesi Művelődési Ház retró partiján a VOX együttes zenél
Fotó: Antal Éva magánarchívuma
Október 4-én, szombaton 14 órától a Nyíregyházi Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület rendez szüreti bált a Jalla étteremben, a szintetizátor mögött a nyírteleki mulattatót, Tódik Gábort üdvözölhetik a vendégek.
Az éves munkatervhez képest változott a jubileumi esemény helyszíne és időpontja is, így október 7-én 14 órától a jósavárosi Szent Imre Katolikus Gimnázium kápolnájában köszönti az időseket és ünnepli meg 30. születésnapját a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége. Az intézmény diákjainak és pedagógusainak műsora után kitüntetéseket adnak át.
Az Őszikék Nyugdíjas Egyesület október 11-én 19 órától szüreti bált tart Nyírbogdányban, Kazinczy Ferenc baptista általános iskola tornatermében. A jó hangulatról Zenész Gabi gondoskodik.
Mindeközben Nyíregyházán is táncra perdülnek majd a mulatni vágyók: szombaton 14 órától a Bokortanyák Lakosságáért Egyesület szintén szüreti bált rendez, a Jalla étteremben Szabó Imre (Imici) zenél.
Nyugdíjas bálok: három helyszín egy napon
Őszi koncertet tart október 17-én, pénteken 18 órától a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület énekkara (vezényel: Antal Krisztina kórusvezető és Ignácz Lászlóné). A vidám hangverseny díszvendégeként közönség elé lép Tokaj Város Vegyeskara is (vezényel: Pásztor Istvánné, zongorán kísér: Sütő Edit). A kulturális programra, melynek a Városmajori Művelődési Ház ad otthont, díjtalan a belépés.
A Nyíri Fészek étterem táncos estjén, ahová nem csak időseket várnak, október 18-án 19 órától Mokánszki Zoltán szolgáltatja a talpalávalót.
Ugyanezen a napon az Alvégesi Tánccsoport is zenés, vacsorás mulatságot hirdet 14 órai kezdettel a Tünde utcai Jallában, a jó muzsikáról a Hangulat Duó gondoskodik.
És ez még nem minden: október 18-án 19 órától a hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes évek slágereit játssza a VOX együttes egy nívós retró parti keretében, az Alvégesi Művelődési Házban.
