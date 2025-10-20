2 órája
Kővel dobálja a járókelőket egy unatkozó nyíregyházi házaspár az erkélyről?
Megdöbbentő eset történt a hétvégén Nyíregyházán. A történtektől még mindig sokkos állapotban lévő hölgy a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg élményét.
Nyugdíjas házaspár dobálózik kővel unalmában?
„Ma, szombat délután, fél három után pár perccel, kővel megdobtak a Körte utcán egy társasház erkélyéről.
Kővel dobál a nyugdíjas házaspár?
Szerencsére nem talált el – írta a poszt szerzője. – Tanúk is vannak: egy fiatal házaspár egy kislánnyal. Elmondásuk szerint az ott lakó nyugdíjas házaspár rendszeresen ilyet csinál. Szégyellhetnék magukat, hogy ennyi idősen itt tartanak, hogy gyanútlan járókelőket kavicsokkal, kövekkel dobálnak...”
A hölgy azt is kérdezte, tudja-e valaki, ki a közös képviselő az épületben:
„Felvenném vele a kapcsolatot, hátha találna valami más elfoglaltságot hétvégére az unatkozó nyugdíjasoknak...”
A bejegyzés alatt hamar elszabadultak az indulatok. Többen felháborodásuknak adtak hangot, és különböző megoldásokat javasoltak.
„Szerintem fel kell csengetni az illetékes házaspárhoz! Mit tud a közös képviselő tenni? Nem óvó néni!” – írta valaki.
„Nem a közös képviselőt kell hívni, hanem feljelentést tenni a rendőrségen!” – tanácsolta egy másik kommentelő.
