Nem szégyellik magukat? Az erkélyen csinálja a nyugdíjas házaspár!

„Ma, szombat délután, fél három után pár perccel, kővel megdobtak a Körte utcán egy társasház erkélyéről.

Kővel dobál a nyugdíjas házaspár?

Szerencsére nem talált el – írta a poszt szerzője. – Tanúk is vannak: egy fiatal házaspár egy kislánnyal. Elmondásuk szerint az ott lakó nyugdíjas házaspár rendszeresen ilyet csinál. Szégyellhetnék magukat, hogy ennyi idősen itt tartanak, hogy gyanútlan járókelőket kavicsokkal, kövekkel dobálnak...”

A hölgy azt is kérdezte, tudja-e valaki, ki a közös képviselő az épületben:

„Felvenném vele a kapcsolatot, hátha találna valami más elfoglaltságot hétvégére az unatkozó nyugdíjasoknak...”

A bejegyzés alatt hamar elszabadultak az indulatok. Többen felháborodásuknak adtak hangot, és különböző megoldásokat javasoltak.

„Szerintem fel kell csengetni az illetékes házaspárhoz! Mit tud a közös képviselő tenni? Nem óvó néni!” – írta valaki.

„Nem a közös képviselőt kell hívni, hanem feljelentést tenni a rendőrségen!” – tanácsolta egy másik kommentelő.