október 20., hétfő

Vendel névnap

+12
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

1 órája

Nem szégyellik magukat? Az erkélyen csinálja a nyugdíjas házaspár!

Címkék#házaspár#hölgy#épület

Megdöbbentő eset történt a hétvégén Nyíregyházán. A történtektől még mindig sokkos állapotban lévő hölgy a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg élményét.

Nagy Zoltán
Nem szégyellik magukat? Az erkélyen csinálja a nyugdíjas házaspár!

Nyugdíjas házaspár dobálózik kővel unalmában?

Forrás: illusztráció / getty images

„Ma, szombat délután, fél három után pár perccel, kővel megdobtak a Körte utcán egy társasház erkélyéről.

Kővel dobál a nyugdíjas házaspár?

Szerencsére nem talált el – írta a poszt szerzője. – Tanúk is vannak: egy fiatal házaspár egy kislánnyal. Elmondásuk szerint az ott lakó nyugdíjas házaspár rendszeresen ilyet csinál. Szégyellhetnék magukat, hogy ennyi idősen itt tartanak, hogy gyanútlan járókelőket kavicsokkal, kövekkel dobálnak...”

A hölgy azt is kérdezte, tudja-e valaki, ki a közös képviselő az épületben:

„Felvenném vele a kapcsolatot, hátha találna valami más elfoglaltságot hétvégére az unatkozó nyugdíjasoknak...”

A bejegyzés alatt hamar elszabadultak az indulatok. Többen felháborodásuknak adtak hangot, és különböző megoldásokat javasoltak.

„Szerintem fel kell csengetni az illetékes házaspárhoz! Mit tud a közös képviselő tenni? Nem óvó néni!” – írta valaki.

„Nem a közös képviselőt kell hívni, hanem feljelentést tenni a rendőrségen!” – tanácsolta egy másik kommentelő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu