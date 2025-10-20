„Ötven év barátság, nevetés és emlékek – így ünnepelt a vásárosnaményi nyugdíjas klub (fotókkal!)

A klub jelenlegi vezetője Káté Antalné köszöntőjében szólt a klub múltjáról, megalakulásának körülményeiről, külön kiemelve az akkori művelődési ház vezetőjének Sánta Miklósnak a szerepét, akit aztán fel is kért szólásra. Miki bácsi a tőle megszokott könnyedséggel, mesélt a múltról, a megtörtént érdekességekről, az 50 év alatt anekdotává érett sztorikról. A Művelődési Központ egykor Esze Tamás hírét vitte a nevében, de a könyvtárral egyesülésekor a név Balázs József lett, így jelenleg a brigadéros nevét a nyugdíjas klub viszi tovább, erről Iványi Tamás az október elején nyugdíjba vonult művház igazgató beszélt. A köszöntők után az évek során betanult bohózatokat, sanzonokat, táncokat mutatták be a klub tagjai. Az Esze Tamás Nyugdíjas Klub Vásárosnamény méltán népszerű a városban óriási mennyiségű tombola ajándék gyűlt össze adományként, amelyet az ünnepi ebéd után sorsoltak ki.

