Óriási előrelépés: magyarok százezreinek vagyonát óvhatják meg a Nyíregyházi Egyetem hallgatói

– A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a magyar lakosságnak, illetve vállalkozásoknak tavaly 30–40 milliárd forint kárt okoztak a kiberbűnözők, de mivel ezen a területen óriási a látencia, valószínűleg még ennél is nagyobb összegről van szó – mondta kedden a Nyíregyházi Egyetemen Erdei Csaba, az ACPM IT Zrt. ügyvezetője. Az esemény, aminek apropóján visszatért tanulmányai egykori helyszínére, egy kiberbiztonsági oktatási labor átadása volt – az intézmény Matematika és Informatika Intézete uniós forrásból, egy projekt keretében valósította meg a beruházást.

Erdei Csaba az oktatási labor átadásán

Fotó: Bozsó Kata

Oktatási labor a kiberbűnözés ellen

A virtuális labor célja, hogy szimulált kiberfenyegetéseken keresztül biztosítson gyakorlati képzést hallgatók, informatikusok és IT-szakemberek számára. A rendszer valós időben képes értékelni a résztvevők tevékenységét, így támogatva a korszerű, élményalapú tanulást és a digitális biztonság oktatását.

Dr. Kovács Zoltán, az egyetem elnöki feladatok ellátásával megbízott elnökhelyettese elmondta: nap mint nap ki vagyunk téve kiberbűnözőknek: adathalászatnak, zsarolóvírusoknak, akik és amelyek hatalmas károkat okoznak.

– Nem könnyű felvenni ellenük a harcot, de minél több a felkészült szakember, annál nagyobb az esély arra, hogy időben felismerjük a veszélyt. Ebben segít ez a labor, ahol a hallgatók azokat a helyzetetek szimuálják, amelyek valós körülmények között nemcsak bosszúságot, de akár nagyon komoly anyagi veszteséget is okoznak – mondta.

Felkészülnek a veszélyhelyzetekre

– A labor kialakításának létjogosultságát a mesterséges intelligencia, illetve a kiberbűnözés jelentette kihívások adják – így fogalmazott Tanyiné dr. Kocsis Anikó, a Matematika és Informatika Intézet intézetigazgatója és hozzátette: a leggyakrabban előforduló kibertámadásokat alapul véve alakították ki a pályákat, s állították össze a feladatokat.

A labor a kibertámadások elleni védekezés gyakorlati okatását teszi lehetővé: a jövő programtervező-informatikusai zárt térben, biztonságos környezetben ismerhetik meg ezeket a szituációkat, így felmérhetik, hogyan reagálnának egy valódi vészhelyzetben.

– Az oktatási labor nemcsak oktatásra alkalmas, képességfejlesztésre is kiváló. Akár cégek is alkalmazhatják munkatársaik tesztelésére, vagy továbbképzésére – tette hozzá.