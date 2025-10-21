24 perce
Óriási előrelépés: magyarok százezreinek vagyonát óvhatják meg a Nyíregyházi Egyetem hallgatói
A kiberbűnözők óriási károkat okoznak világszerte. A Nyíregyházi Egyetemen kialakított kiberbiztonsági oktatási labor gyakorlati képzéssel segíti a jövő informatikusait abban, hogy felvegyék velük a harcot.
A Nyíregyházi Egyetem oktatási laborja segíti a kiberbűnözés elleni harcot
Fotó: Kelet-Magyarország/Bozsó Katalin
– A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a magyar lakosságnak, illetve vállalkozásoknak tavaly 30–40 milliárd forint kárt okoztak a kiberbűnözők, de mivel ezen a területen óriási a látencia, valószínűleg még ennél is nagyobb összegről van szó – mondta kedden a Nyíregyházi Egyetemen Erdei Csaba, az ACPM IT Zrt. ügyvezetője. Az esemény, aminek apropóján visszatért tanulmányai egykori helyszínére, egy kiberbiztonsági oktatási labor átadása volt – az intézmény Matematika és Informatika Intézete uniós forrásból, egy projekt keretében valósította meg a beruházást.
Oktatási labor a kiberbűnözés ellen
A virtuális labor célja, hogy szimulált kiberfenyegetéseken keresztül biztosítson gyakorlati képzést hallgatók, informatikusok és IT-szakemberek számára. A rendszer valós időben képes értékelni a résztvevők tevékenységét, így támogatva a korszerű, élményalapú tanulást és a digitális biztonság oktatását.
Dr. Kovács Zoltán, az egyetem elnöki feladatok ellátásával megbízott elnökhelyettese elmondta: nap mint nap ki vagyunk téve kiberbűnözőknek: adathalászatnak, zsarolóvírusoknak, akik és amelyek hatalmas károkat okoznak.
– Nem könnyű felvenni ellenük a harcot, de minél több a felkészült szakember, annál nagyobb az esély arra, hogy időben felismerjük a veszélyt. Ebben segít ez a labor, ahol a hallgatók azokat a helyzetetek szimuálják, amelyek valós körülmények között nemcsak bosszúságot, de akár nagyon komoly anyagi veszteséget is okoznak – mondta.
Felkészülnek a veszélyhelyzetekre
– A labor kialakításának létjogosultságát a mesterséges intelligencia, illetve a kiberbűnözés jelentette kihívások adják – így fogalmazott Tanyiné dr. Kocsis Anikó, a Matematika és Informatika Intézet intézetigazgatója és hozzátette: a leggyakrabban előforduló kibertámadásokat alapul véve alakították ki a pályákat, s állították össze a feladatokat.
A labor a kibertámadások elleni védekezés gyakorlati okatását teszi lehetővé: a jövő programtervező-informatikusai zárt térben, biztonságos környezetben ismerhetik meg ezeket a szituációkat, így felmérhetik, hogyan reagálnának egy valódi vészhelyzetben.
– Az oktatási labor nemcsak oktatásra alkalmas, képességfejlesztésre is kiváló. Akár cégek is alkalmazhatják munkatársaik tesztelésére, vagy továbbképzésére – tette hozzá.
Előremutató projekt
Az ACPM IT Zrt. a napjainkban egyre aktuálisabbá váló területen dolgozik: kiberbiztonsági tanácsadással foglalkoznak. Ügyfeleik számára szabályozási, jogszabályi, törvényi megfelelőséget biztosítanak, gyakorlati rendszerbiztonsági vizsgálatokat végeznek, a működési harmadik területe pedig az oktatás. A kiberbiztonsági oktatási labor kialakításáról Erdei Csaba cégvezető azt mondta: ez egy előremutató projekt, kevés van ilyen az országban.
A digitalizáció felgyorsulásával együtt folyamatosan nő a kiberbűnözés is, ami tavaly világszinten 9-10 billió dolláros kárt okozott. Ez a labor hatalmas segítség ebben a küzdelemben, hiszen a szakértők és a felhasználók is rengeteget tanulhatnak a szimulációs gyakorlatokból.
– Olyan ismeretekkel vértezhetik fel magukat a hallgatók, amelyeket a való életben is használni tudnak, ezzel sok cég és magánszemély adatait és pénzét óvhatják meg – fogalmazott.
