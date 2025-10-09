57 perce
Megújul a mammográfia a nyíregyházi kórházban
Rózsaszín hónap, komoly üzenet. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, ami a nők figyelmét saját egészségükre irányítja.
Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a betegség megelőzésének, korai felismerésének és kezelésének fontosságára. A mellrák a nők körében a leggyakrabban diagnosztizált daganattípus, de korai stádiumban felfedezve nagy eséllyel gyógyítható, ezért kiemelten fontos a rendszeres önvizsgálat és a szűrővizsgálatokon való részvétel. Az októberhez kötődő rózsaszín szalag a remény, az összefogás és a támogatás jelképe. Ilyenkor számos civil szervezet, egészségügyi intézmény és közösség szervez figyelemfelhívó eseményeket, jótékonysági futásokat és kampányokat, mert a mellrák elleni harc nemcsak egészségügyi, hanem társadalmi ügy is.
Október a mellrák elleni küzdelem hónapja
A 35 évesnél idősebb magyar nők 44 százaléka még sosem járt emlőszűrésen, a fiatalabb nők körében ez az arány 80 százalék. A szűrővizsgálatokról korábban a vármegyei tisztifőorvost, dr. Szabó Tündét kérdeztük meg. – Mint ismert: a népegészségügyi szűrések körében a mammográfiás vizsgálatokra a 45-65 év közötti nők kapnak meghívót, melyben megkérik a hölgyeket, keressék fel vármegyénkben a nyíregyházi kórház Emlőcentrumát vagy a Mátészalkai Mammográfiás Szűrőállomást, ahol elvégzik az emlőszűrést –hívta fel a figyelmet a szűrési fegyelemre, mert sajnos Szabolcs-Szatmár-Beregben sem növekszik a szűréseken való aktivitás.
– Egy lépés a mellrák ellen: megújul a mammográfia kórházunkban – adott hírt egy ide kapcsolódó fejlesztéséről a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházak közösségi oldalán.
Azt írták: október első napja a Mellrák Elleni Küzdelem Világnapja, amely mindannyiunk figyelmét arra hívja fel, hogy a megelőzés és a korai felismerés életeket menthet.
– A mellrák a nők körében a leggyakoribb daganatos betegség. Bár kialakulásának pontos oka nem ismert, a legfontosabb, amit tehetünk, a szűrővizsgálatokon való részvétel és a rendszeres önvizsgálat. Az emlőszűrés különösen jelentős, hiszen időben felismerve a betegség nagy eséllyel gyógyítható, és biztonságot, megnyugvást adhat a családoknak.
Október az emlőrák elleni küzdelem hónapja, mi is teszünk érte: intézményünkben ebben a hónapban több fejlesztésről is hírt adunk, amelyek a nők egészségét szolgálják. Az első fontos mérföldkő: a mammográfia megújítása kórházunkban.
Nagy örömünkre 2025. szeptember 22-én a munkaterület átadásával megkezdődhetett az új mammográfiai vizsgálóhelyiségek és váró kialakítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház nyíregyházi, Szent István utca 68. szám alatti telephelyén. A pályázaton nyert projekt keretében zajló beruházás várhatóan 2025. december 31-ig fejeződik be.
– Fontos kiemelni, hogy a munkálatok ideje alatt az Emlőcentrum zavartalanul működik, a betegellátás folyamatosan biztosított. Bár az építkezés átmenetileg némi kényelmetlenséggel járhat, a befejezést követően egy modern, barátságos környezet és korszerű vizsgálóhelyiség várja majd pácienseinket. Egy beruházás, amely biztonságot és nyugalmat adhat sok családnak – írja a kórház bejegyzésében.
Figyelem! Megváltozott a helyközi autóbuszok menetrendje Szabolcsban! Ne a megszokott időben induljon el!
Figyelem! Nem fog tudni vásárolni, de még utalni se! Leáll az egyik legnagyobb bank! Erre jobb, ha időben felkészül!