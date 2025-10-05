október 5., vasárnap

Varázslatos október

3 órája

Októberfeszt volt Tiszaszalkán (fotókkal)

A kétnapos rendezvényen mindenki megtalálhatta a kedvére valót. Októberfeszt Tiszaszalkán: a helyi piactér ezúttal fesztiváli forgataggá változott.

Októberfeszt Tiszaszalkán: természetesen nem említhető egy lapon a müncheni Oktoberfesttel a tiszaszalkai Októberfeszt, de a szervezők szívüket-lelküket beleadták a kétnapos fesztiválba, amelynek a helyi piactér adott otthont.

Októberfeszt Tiszaszalkán – a helyi piactér adott otthont a rendezvénynek
Októberfeszt Tiszaszalkán: szívvel, lélekkel!

A résztvevők élő zenével, finom ételekkel és kézműves programokkal tölthették a szombatot és a vasárnapot. A szervezők célja az volt, hogy a hagyományos őszi vásár hangulatát ötvözzék a mai fesztiválélménnyel.

OktóberFeszt Tiszaszalkán

Fotók: Bodnárné Varga Éva

Fotók: Bodnárné Varga Éva

