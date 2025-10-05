23 perce
Októberfeszt volt Tiszaszalkán (fotókkal)
A kétnapos rendezvényen mindenki megtalálhatta a kedvére valót. Októberfeszt Tiszaszalkán: a helyi piactér ezúttal fesztiváli forgataggá változott.
Októberfeszt Tiszaszalkán: természetesen nem említhető egy lapon a müncheni Oktoberfesttel a tiszaszalkai Októberfeszt, de a szervezők szívüket-lelküket beleadták a kétnapos fesztiválba, amelynek a helyi piactér adott otthont.
Októberfeszt Tiszaszalkán: szívvel, lélekkel!
A résztvevők élő zenével, finom ételekkel és kézműves programokkal tölthették a szombatot és a vasárnapot. A szervezők célja az volt, hogy a hagyományos őszi vásár hangulatát ötvözzék a mai fesztiválélménnyel.
Fotók: Bodnárné Varga Éva
