Vármegyei ősbemutató - az önkéntes tűzoltókat támogatja az adomány

A Műhelyszínpad előadása ingyenesen megtekinthető Ajakon. Az adományok az önkéntes tűzoltók fontos célját segítenek megvalósítani.

Munkatársunktól
Az előadás ingyenes, az adományok az Ajaki Tűzoltó Egyesületet segítik

Fotó: egyesület

Az Ajaki Tűzoltó Egyesület és Ajak önkormányzata közös szervezésében „A Vargáék ablaka” című zenés népszínmű bemutatóját tartják az ajaki Közösségi Tér nagyterme (Kultúra Háza), október 25-én, 19 órától.

Fotó: műhelyszínpad

A belépés díjtalan, a felajánlott adományokat az Ajaki Tűzoltó Egyesület szertárépülete homlokzatának felújítására fordítják.

A gyergyószárhegyi Műhelyszínpad előadása Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ősbemutató, s nem véletlen, hogy éppen Ajakon láthatják először a darabot. Az ajaki önkéntes tűzoltóknak ugyanis kiváló szakmai és baráti kapcsolata van a gyergyószárhegyi önkéntes tűzoltókkal, sőt, velük és a nagybajomi tűzoltókkal közösen nemzetközi tűzoltótábort szerveznek 2010 óta.

 

Önkéntes Tűzoltó Értesítő és Riasztó Alkalmazást fejlesztettek

A több mint 100 éves múltra visszatekintő ajaki önkéntes tűzoltó egyesület és Rubóczki Zoltán parancsnok neve akkor vált országosan is ismertté és elismertté, amikor az ötletük nyomán, pályázati forrásból 2020-ban kifejlesztették azt a mobil applikációt, amely az Önkéntes Tűzoltó Értesítő és Riasztó Alkalmazás elnevezés kapta. 

A riasztási láncot gyorsító alkalmazás az önkéntes tűzoltók értesítését segíti, a fejlesztés célja az volt, hogy az alkalmazást használó önkéntesek időben tudjanak az adott tűz- és káreseményre reagálni, segítve ezzel a bajba jutott embereket és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek munkáját. Értesítést küld, navigál, visszajelez – kifejezetten az önkéntesek igényeire és a hatékony beavatkozás elvárásaira hangolva, ma már több száz szervezet több ezer tagja használja az applikációt.

 

 

