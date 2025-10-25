Vármegyei ősbemutató - az önkéntes tűzoltókat támogatja az adomány

Az Ajaki Tűzoltó Egyesület és Ajak önkormányzata közös szervezésében „A Vargáék ablaka” című zenés népszínmű bemutatóját tartják az ajaki Közösségi Tér nagyterme (Kultúra Háza), október 25-én, 19 órától.

A gyergyószárhegyi Műhelyszínpad ingyenes előadása Ajakon az önkéntes tűzoltók fontos céljának elérését segíti

Fotó: műhelyszínpad

A belépés díjtalan, a felajánlott adományokat az Ajaki Tűzoltó Egyesület szertárépülete homlokzatának felújítására fordítják.

A gyergyószárhegyi Műhelyszínpad előadása Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ősbemutató, s nem véletlen, hogy éppen Ajakon láthatják először a darabot. Az ajaki önkéntes tűzoltóknak ugyanis kiváló szakmai és baráti kapcsolata van a gyergyószárhegyi önkéntes tűzoltókkal, sőt, velük és a nagybajomi tűzoltókkal közösen nemzetközi tűzoltótábort szerveznek 2010 óta.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Önkéntes Tűzoltó Értesítő és Riasztó Alkalmazást fejlesztettek

A több mint 100 éves múltra visszatekintő ajaki önkéntes tűzoltó egyesület és Rubóczki Zoltán parancsnok neve akkor vált országosan is ismertté és elismertté, amikor az ötletük nyomán, pályázati forrásból 2020-ban kifejlesztették azt a mobil applikációt, amely az Önkéntes Tűzoltó Értesítő és Riasztó Alkalmazás elnevezés kapta.

A riasztási láncot gyorsító alkalmazás az önkéntes tűzoltók értesítését segíti, a fejlesztés célja az volt, hogy az alkalmazást használó önkéntesek időben tudjanak az adott tűz- és káreseményre reagálni, segítve ezzel a bajba jutott embereket és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek munkáját. Értesítést küld, navigál, visszajelez – kifejezetten az önkéntesek igényeire és a hatékony beavatkozás elvárásaira hangolva, ma már több száz szervezet több ezer tagja használja az applikációt.