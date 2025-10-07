Félmilliárdos útfelújítási program indult, ezeken a nyíregyházi útszakaszokon kérik a közlekedők türelmét!

A kivitelező első ütemben a meglévő járda bontásával kezdi a munkát. A gyalogosforgalom ezen a szakaszon a kivitelezés ideje alatt nem lehetséges. Ugyancsak hétfőn indult az Eperjes utca 10–16. szám előtti szakasz járdafelújítása, amely szintén a bontási munkákkal kezdődik. A gyalogos közlekedés itt átmenetileg szünetel - ez is része annak az 500 millió forint összértékű őszi önkormányzati fejlesztési csomagnak, amit dr. Kovács Ferenc nyíregyházi polgármester jelentett be a napokban.

Illusztráció: MW-Archív

500 millió forint összértékű önkormányzati fejlesztési csomag

A nyíregyházi önkormányzat tájékoztatása szerint kedden megkezdődik a Kollégium utcán, az Óvoda és a Csősz utca közötti részen a járdafelújítás. A kivitelező itt is a meglévő járda bontásával indít, a gyalogosforgalom a munkálatok ideje alatt nem lesz biztosított.