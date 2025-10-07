3 órája
Félmilliárdos útfelújítási program indult, ezeken a nyíregyházi útszakaszokon kérik a közlekedők türelmét!
Megkezdődött a Meggyes utcán, az Orosi út és a Varázs utca közötti szakaszon a járdafelújítás. Ez része annak az 500 millió forint összértékű őszi önkormányzati fejlesztési csomagnak, melyet dr. Kovács Ferenc polgármester jelentett be a napokban.
A kivitelező első ütemben a meglévő járda bontásával kezdi a munkát. A gyalogosforgalom ezen a szakaszon a kivitelezés ideje alatt nem lehetséges. Ugyancsak hétfőn indult az Eperjes utca 10–16. szám előtti szakasz járdafelújítása, amely szintén a bontási munkákkal kezdődik. A gyalogos közlekedés itt átmenetileg szünetel - ez is része annak az 500 millió forint összértékű őszi önkormányzati fejlesztési csomagnak, amit dr. Kovács Ferenc nyíregyházi polgármester jelentett be a napokban.
500 millió forint összértékű önkormányzati fejlesztési csomag
A nyíregyházi önkormányzat tájékoztatása szerint kedden megkezdődik a Kollégium utcán, az Óvoda és a Csősz utca közötti részen a járdafelújítás. A kivitelező itt is a meglévő járda bontásával indít, a gyalogosforgalom a munkálatok ideje alatt nem lesz biztosított.
Szintén kedden indul a Jósavárosban a Robinson-dombra felvezető kiszolgáló út felújítása. A kivitelezés ideje alatt az út használata nem lesz lehetséges.
Önerőből félmilliárd forintot fordít Nyíregyháza járda- és útfelújításra
Szerdán megkezdődik a Csobolyó utca felújítása. A munkálatok ideje alatt az útszakasz csak korlátozottan lesz használható.
A lezárások ideje alatt kérik az ott élők és az arra közlekedők türelmét és megértését, a komfortot és biztonságot szolgáló beruházás érdekében.
Tűzoltók vonultak a szabolcsi bölcsődéhez, ami ott történt, arra sokáig emlékezni fognak
30 milliárdos beruházás, új munkahelyek! Dezodornagyhatalom épül ebben a nyírségi városban? (képekkel)