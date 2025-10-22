október 22., szerda

Vetítés

25 perce

Önzetlenség és kényszermunka a vásznon

Címkék#filmvetítés#nemzeti ünnep#október 23.

Közönségtalálkozó a a Szindbád VIP moziban. A Móricz Zsigmond Színház október 23-án ingyenes filmvetítéssel tiszteleg a hősök előtt.

Munkatársunktól

A Móricz Zsigmond Színházban a dzsungel könyvében Maugliként, a nagysikerű Malenkij című film főszereplőjeként pedig a Szindbád VIP moziban találkozhatnak az érdeklődők Kerék Benjámin színművésszel. Nemzeti ünnepünkön ingyenes filmvetítés és közönségtalálkozó várja a közönséget.

Az ingyenes vetítést követően a Malenkij című film főszereplője, Kerék Benjámin beszélget a közönséggel
Az ingyenes  vetítést követően a Malenkij című film főszereplője, Kerék Benjámin beszélget a közönséggel
Fotó: moriczszinhaz.hu

A Móricz Zsigmond Színház október 23-án, csütörtökön 19 órától ingyenes vetítéssel és közönségtalálkozóval tiszteleg a hősök előtt! A Szindbád VIP moziban a Malenkij című kisjátékfilmet vetítik, amely a háború utáni Magyarország sorsfordító éveibe enged betekintést. A vetítés után, körülbelül 19.40-től a közönség nemcsak nézőként, hanem beszélgetőtársként is részese lehet az estének: a film egyik főszereplője, Kerék Benjámin, a Móricz Zsigmond Színház színművésze ül le őszinte párbeszédre a nézőkkel. A filmvetítésen és a közönségtalálkozón való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a [email protected] e-mail címen lehet, név és létszám megadásával.

Miről szól a Malenkij című film?

1945 májusában Ling Ferenc titokban vállalja az eljegyzését ünneplő testvére helyett a svábokra rótt kényszermunkát, ám önzetlensége mély sebeket okoz családjának, akik a háború utáni világban küzdenek a túlélésért, miközben a hatalom folyamatos terrorban tartja a helyi közösséget.

 

 

