Önzetlenség és kényszermunka a vásznon

A Móricz Zsigmond Színházban a dzsungel könyvében Maugliként, a nagysikerű Malenkij című film főszereplőjeként pedig a Szindbád VIP moziban találkozhatnak az érdeklődők Kerék Benjámin színművésszel. Nemzeti ünnepünkön ingyenes filmvetítés és közönségtalálkozó várja a közönséget.

Az ingyenes vetítést követően a Malenkij című film főszereplője, Kerék Benjámin beszélget a közönséggel

Fotó: moriczszinhaz.hu

A Móricz Zsigmond Színház október 23-án, csütörtökön 19 órától ingyenes vetítéssel és közönségtalálkozóval tiszteleg a hősök előtt! A Szindbád VIP moziban a Malenkij című kisjátékfilmet vetítik, amely a háború utáni Magyarország sorsfordító éveibe enged betekintést. A vetítés után, körülbelül 19.40-től a közönség nemcsak nézőként, hanem beszélgetőtársként is részese lehet az estének: a film egyik főszereplője, Kerék Benjámin, a Móricz Zsigmond Színház színművésze ül le őszinte párbeszédre a nézőkkel. A filmvetítésen és a közönségtalálkozón való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a [email protected] e-mail címen lehet, név és létszám megadásával.