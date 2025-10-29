október 29., szerda

Oktatás

1 órája

Digitális bevándorlókat képeznek Ópályiban

Nem vicc, akár 99 évesek is jelentkezhetnek az ingyenes képzésekre! Hadat üzennek a digitális analfabetizmusnak az ópályi teleházban.

Munkatársunktól
Sosem késő elkezdeni a tanulást, és felzárkózni a digitális világhoz – Ópályiban így tesznek!

Akár tetszik, akár nem, digitális világban élünk, ám sokan máig képtelenek eligazodni, otthonosan mozogni a virtuális térben, lett légyen szó hivatali ügyintézésről, számlabefizetésről, munkakeresésről, egészségügyi vagy oktatási felhőszolgáltatásról. Az Ópályiban működő teleház úgy döntött, hadat üzen a digitális analfabetizmusnak.  

Novembertől ingyenesen elvégezhető képzéseket indítunk az intézményben, a szükséges technikai feltételekről (számítógépek, tabletek) is gondoskodunk. Szakképzett oktatók várják a legalább 8 elemivel rendelkező jelentkezőket 16-tól 99 éves korig

 – adta hírül Erdélyi Miklós szakmai vezető.

Íme, az edukációs „svédasztal”:

  • Hivatali ügyintézés egyszerűen, kényelmesen
    Családi pótlék, erkölcsi bizonyítvány, személyi igazolvány és egyéb iratok igénylése a magyaroszag.hu oldalon. 
  • Online köznevelési szolgáltatások a KRÉTA-ban
    A résztvevők megtanulják kezelni az elektronikus KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) alkalmazást, így naprakészen nyomon követhetik gyermekük óvodai és iskolai teljesítményét. Akár okostelefonon is intézheti a szülő a csemetéje ügyeit (hiányzás, magatartás, tájékoztatás stb.).
  • Ügyintézés az Egészségügyi Szolgáltatási Térben
    Rendkívül hasznos és praktikus, ha okostelefonon vagy számítógépen keresztül, az EESZT vagy az EgészségAblak segítségével, időpontot tudunk foglalni orvosi vizsgálatokra, illetve megtekinthetjük a vizsgálati eredményeket, receptjeinket, egyéb orvosi dokumentumainkat.
  • Virtuális munkaerő-piaci szolgáltatások
    A „diákok” megtanulják, hogyan tájékozódjanak az interneten, ha munkát keresnek, és elsajátítják a munkakezdéshez szükséges alapokat (önéletrajz, kísérő- és motivációs levél).

Bennszülöttek és bevándorlók

A digitális bennszülöttek olyan generációk, amelyek a digitális technológiák (számítógépek, okostelefonok, internet) világába születtek, és a technológiát magától értetődően, természetes módon használják. 
Ezzel szemben a digitális bevándorlók olyan emberek, akiknek a digitális technológia már az életük részévé vált, de azelőtt születtek, hogy ez a technológia elterjedt volna, ezért utólag sajátították el a használatát.

 

