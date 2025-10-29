Digitális bevándorlókat képeznek Ópályiban

Bennszülöttek és bevándorlók

A digitális bennszülöttek olyan generációk, amelyek a digitális technológiák (számítógépek, okostelefonok, internet) világába születtek, és a technológiát magától értetődően, természetes módon használják.

Ezzel szemben a digitális bevándorlók olyan emberek, akiknek a digitális technológia már az életük részévé vált, de azelőtt születtek, hogy ez a technológia elterjedt volna, ezért utólag sajátították el a használatát.