Vigyázz, nehogy lemaradj a vonatról! Ezek az indulások változnak az óraátállításkor

– Október 26-án, vasárnap tér vissza a téli időszámítás, az órákat hivatalosan hajnali háromkor kettő órára állítják vissza. Az óraigazítás néhány belföldi és nemzetközi vonat menetrendjét érinti.



Az óraátállítás érinti a vonatközlekedést

Forrás: MW/ archív

Az óraállításban érintett belföldi vonatok

Budapest-Győr-Hegyeshalom vonal:

A Déli pályaudvarról Győrbe 1:25-kor induló S10-es vonat (4980) a teljes útvonalon a nyári időszámítás szerint közlekedik, Győrbe 2:13-kor érkezik.

Budapest–Esztergom vonal:

A Nyugati pályaudvarról Esztergomba 1:25-kor induló S72-es vonat (2080) a nyári időszámítás szerint közlekedik Esztergomba 2:36-kor érkezik.

A Nyugati pályaudvarról 2:25-kor Esztergomba induló S72-es vonat (2020) a teljes útvonalán a téli időszámítás szerint közlekedik. Budapestről 2:25-kor indul.

Budapest–Székesfehérvár vonal:

A Déli pályaudvarról Székesfehérvárra 1:20-kor induló G44-es vonat (4780) a nyári időszámítás szerint közlekedik, Székesfehérvárra is nyári időszámítás szerinti 2:24-kor érkezik.

A Déli pályaudvarról Székesfehérvárra 2:40-kor induló G44-es vonat (4790) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Budapestről 2:40-kor indul.

Budapest–Vác–Szob vonal:

A Nyugati pályaudvarról Szobra 0:50-kor induló S70-es vonat (2310) a nyári időszámítás szerint közlekedik, Szobra 2:04-kor érkezik.

A Nyugati pályaudvarról Vácra 1:50-kor induló S70-es vonat (2320) a nyári időszámítás szerint közlekedik, Vácra 2:30-kor érkezik.

A Nyugati pályaudvarról Szobra 2:50-kor induló S70-es vonat (2330) a téli időszámítás szerint közlekedik, Budapestről a téli időszámítás szerinti 2:50-kor indul.

Budapest-Veresegyház-Vácrátót-Vác vonal: :

A Nyugati pályaudvarról Vácra 2:05-kor induló S71-es vonat (2500) a téli időszámítás szerint közlekedik, Budapestről 2:05-kor indul.

Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonal:

A Nyugati pályaudvarról Szolnokra 0:40-kor induló S50-es vonat (2610) a teljes útvonalon a nyári időszámítás szerint közlekedik, Szolnokra 2:25-kor érkezik.

A Nyugati pályaudvarról Szolnokra 1:43-kor induló S50-es vonat (2620) Budapest és Cegléd között a nyári időszámítás szerint közlekedik, Ceglédre a téli időszámítás szerint 2:02-kor érkezik és 2:08-kor indul tovább.

A Nyugati pályaudvarról Debrecenbe 2:35-kor induló személyvonat (6020) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Budapestről 2:35-kor indul.

Debrecenből a Nyugati pályaudvarra 2:34-kor induló Cívis InterRégió (6009) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Debrecenből 2:34-kor indul.