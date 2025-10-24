október 24., péntek

Óraátállítás

1 órája

Vigyázz, nehogy lemaradj a vonatról! Ezek az indulások változnak az óraátállításkor

A hétvégi óraátállítás néhány éjszakai belföldi és nemzetközi vonatot érint.

Szon.hu

–  Október 26-án, vasárnap tér vissza a téli időszámítás, az órákat hivatalosan hajnali háromkor kettő órára állítják vissza. Az óraigazítás néhány belföldi és nemzetközi vonat menetrendjét érinti.
 

óraátállítás
Az óraátállítás érinti a vonatközlekedést 
Forrás: MW/ archív

Az óraállításban érintett belföldi vonatok

Budapest-Győr-Hegyeshalom vonal:
A Déli pályaudvarról Győrbe 1:25-kor induló S10-es vonat (4980) a teljes útvonalon a nyári időszámítás szerint közlekedik, Győrbe 2:13-kor érkezik.
Budapest–Esztergom vonal:
A Nyugati pályaudvarról Esztergomba 1:25-kor induló S72-es vonat (2080) a nyári időszámítás szerint közlekedik Esztergomba 2:36-kor érkezik.
A Nyugati pályaudvarról 2:25-kor Esztergomba induló S72-es vonat (2020) a teljes útvonalán a téli időszámítás szerint közlekedik. Budapestről 2:25-kor indul.
Budapest–Székesfehérvár vonal:
A Déli pályaudvarról Székesfehérvárra 1:20-kor induló G44-es vonat (4780) a nyári időszámítás szerint közlekedik, Székesfehérvárra is nyári időszámítás szerinti 2:24-kor érkezik.
A Déli pályaudvarról Székesfehérvárra 2:40-kor induló G44-es vonat (4790) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Budapestről 2:40-kor indul.
Budapest–Vác–Szob vonal:
A Nyugati pályaudvarról Szobra 0:50-kor induló S70-es vonat (2310) a nyári időszámítás szerint közlekedik, Szobra 2:04-kor érkezik.
A Nyugati pályaudvarról Vácra 1:50-kor induló S70-es vonat (2320) a nyári időszámítás szerint közlekedik, Vácra 2:30-kor érkezik.
A Nyugati pályaudvarról Szobra 2:50-kor induló S70-es vonat (2330) a téli időszámítás szerint közlekedik, Budapestről a téli időszámítás szerinti 2:50-kor indul.
Budapest-Veresegyház-Vácrátót-Vác vonal: :
A Nyugati pályaudvarról Vácra 2:05-kor induló S71-es vonat (2500) a téli időszámítás szerint közlekedik, Budapestről 2:05-kor indul.
Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonal:
A Nyugati pályaudvarról Szolnokra 0:40-kor induló S50-es vonat (2610) a teljes útvonalon a nyári időszámítás szerint közlekedik, Szolnokra 2:25-kor érkezik.
A Nyugati pályaudvarról Szolnokra 1:43-kor induló S50-es vonat (2620) Budapest és Cegléd között a nyári időszámítás szerint közlekedik, Ceglédre a téli időszámítás szerint 2:02-kor érkezik és 2:08-kor indul tovább.
A Nyugati pályaudvarról Debrecenbe 2:35-kor induló személyvonat (6020) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Budapestről 2:35-kor indul.
Debrecenből a Nyugati pályaudvarra 2:34-kor induló Cívis InterRégió (6009) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Debrecenből 2:34-kor indul.

Budapest–Újszász–Szolnok vonal:
A Keleti pályaudvarról Sülysápra 1:50-kor induló S60-as vonat (3410) a teljes útvonalon a nyári időszámítás szerint közlekedik, Nagykátára 2:51-kor érkezik.
A Szolnokról a Keleti pályaudvarra 2:58-kor induló G60-as vonat (3319) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Szolnokról 2:58-kor indul.
Budapest–Lajosmizse vonal:
Lajosmizséről a fővárosba közlekedő első, S21-es vonat (2919) a téli időszámítás szerinti 2:40-kor indul.
Kaposvár-Siófok vonal:
A Tabról 2:21-kor induló személyvonat (38319) a teljes útvonalán a téli időszámítás szerint közlekedik, Tabról 2:21-kor indul.
A TramTrain (vasútvillamos) változásai:
A Szeged vasútállomásról 2:05-kor induló vasútvillamos (33004) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik. Hódmezővásárhelyre 2:48-kor érkezik.
A Hódmezővásárhely vasútállomástól 2:09-kor induló vasútvillamos (33003) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Szegedre 2:54-kor érkezik.
Az óraállítás Magyarország területén öt nemzetközi vonatot érint
A Bécs és Bukarest között közlekedő Dacia EuroCity (EC 347) Lőkösházáig a nyári időszámítás szerint közlekedik, onnan a téli időszámítás szerinti 2:00-kor indul.
A Bukarest és Bécs között közlekedő Dacia EuroCity (EC 346) Lőkösházáról már a téli időszámítás szerint 2:39-kor indul.
A Csapról és közvetlen kocsikkal Kijevből érkező Hortobágy EuroCity (EC 140) még nyári időszámítás szerint 2:50-kor érkezik Záhonyba, ahonnan a téli időszámítás szerint 4:05-kor indul tovább Budapesten át Bécs felé.
A Kijevből érkező Transcarpathia gyorsvonat (9) a teljes útvonalán a nyári időszámítás szerint közlekedik, Szolnok és Budapest között korábban.
A Kijevbe induló Transcarpathia gyorsvonat (10) a nyári időszámítás szerint közlekedik Záhonyig, onnan viszont már a téli időszámítás szerinti 4:40-kor indul.

