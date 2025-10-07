Légy a vendégem: Ördög Nóra és Nánási Pál varázsolta el a közönséget Leveleken (képekkel)

A népszerű műsorvezető, Ördög Nóra és férje, az ismert fotós, Nánási Pál volt a vendége a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara „Légy a vendégem" elnevezésű programsorozatának leveleki záróállomásán.

Ördög Nóra és Nánási Pál Fotó: Kamara

Ördög Nóra és Nánási Pál varázsolta el a közönséget világ körüli kalandjaik történeteivel

A közönség együtt utazhatott velük a mesés tájakon, miközben közösen gondolkodhattak azon, mi teszi igazán elégedetté a vendéget. A beszélgetés őszinte, inspiráló és sokszor megható volt – pont olyan, mint maga az utazás.