október 11., szombat

Brigitta névnap

14°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program időseknek

44 perce

Életkortól függetlenül inspiráló: ingyenes előadások a szépkorúaknak

Címkék#Az öregedés művészete#nyíregyházi#szépkorúak

Ingyenes őszi programsorozat a szépkorúaknak Nyíregyházán.

Szon.hu

"Az öregedés művészete” kifejezés szépen fejezi ki azt, hogy az idő múlása nem csupán biológiai folyamat, hanem lelki, szellemi és életmódbeli hozzáállás kérdése is. Az öregedés nem feltétlenül veszteség, hanem lehetőség is — a tapasztalat, a bölcsesség és az önismeret elmélyülésének időszaka. Ezt az üzenetet hordozza a nyíregyházi önkormányzat által támogatott programsorozat  is, amely ősszel ismét érdekes előadásokat tartogat a szépkorúak számára. A helyszín változatlan: a Váci Mihály Kulturális Központban 15 órától kezdődő előadások sorában október 22-én, Szatmári Istvánné kétszeres aranykoszorús babakészítőmester tart előadást, Köztünk élnek– Szalonbabák címmel. A program ingyenes. 

Szatmári Istvánné készít babákat, akinek alkotásai több hazai és nemzetközi versenyen is díjakat nyertek. Művésznő számos elismerést kapott babakészítői munkásságáért, és tagja a Kiss Áron játéktársaságnak, a Magyar Bababarátok Egyesületének, valamint a Babakészítők Nemzetközi Szervezetének. 

Más témákat is ajánlunk: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu