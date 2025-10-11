Életkortól függetlenül inspiráló: ingyenes előadások a szépkorúaknak

"Az öregedés művészete” kifejezés szépen fejezi ki azt, hogy az idő múlása nem csupán biológiai folyamat, hanem lelki, szellemi és életmódbeli hozzáállás kérdése is. Az öregedés nem feltétlenül veszteség, hanem lehetőség is — a tapasztalat, a bölcsesség és az önismeret elmélyülésének időszaka. Ezt az üzenetet hordozza a nyíregyházi önkormányzat által támogatott programsorozat is, amely ősszel ismét érdekes előadásokat tartogat a szépkorúak számára. A helyszín változatlan: a Váci Mihály Kulturális Központban 15 órától kezdődő előadások sorában október 22-én, Szatmári Istvánné kétszeres aranykoszorús babakészítőmester tart előadást, Köztünk élnek– Szalonbabák címmel. A program ingyenes.

Szatmári Istvánné készít babákat, akinek alkotásai több hazai és nemzetközi versenyen is díjakat nyertek. Művésznő számos elismerést kapott babakészítői munkásságáért, és tagja a Kiss Áron játéktársaságnak, a Magyar Bababarátok Egyesületének, valamint a Babakészítők Nemzetközi Szervezetének.

