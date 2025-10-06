1 órája
Mutatjuk, milyen jövőt prognosztizál a miniszter vármegyénknek
Gazdaságról, beruházásokról és politikáról beszélgettünk Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel. Az országgyűlési választások esélyeiről és tétjéről is megosztotta véleményét a tárcavezető.
A nyíregyházi Lego gyár átadóünnepségére a szabolcsi megyeszékhelyre érkezett Szijjártó Péter, aki interjút adott portálunknak
Fotó: Külgazdasági és Külügyminisztérium
A nyíregyházi Lego gyár beruházása kapcsán adott interjút portálunknak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az országgyűlési választások tétjéről és esélyeiről is beszélt portálunknak. A miniszter Magyar Péterre utalva megjegyezte: „nem tudom, hogy egy ilyen embert a pszichológia hogyan ír le, de abban biztos vagyok, hogy egy ország vezetése esetében az ilyen személyiségjegy – és személy - komoly nemzetbiztonsági és egyéb kockázatokat rejt”.
A napokban adták át a LEGO nyíregyházi fejlesztését, amivel az itteni gyár a világ hat LEGO-gyárából a második legnagyobb lett. Milyen üzenete van ennek a projektnek, mennyire vonzó célpont a befektetőknek a megyeszékhely és vármegyénk?
Hadd osszak meg önnel két számot: tíz éve az ipari termelés volumene Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a 710 milliárd forintot érte el, most pedig megüti az 1700 milliárdot. Nyíregyháza ebben vezérhajó, az ipari park pedig rendkívül nagy szerepet játszik, annak bővítése továbbra is fontos célunk. Tehát azt gondolom, a vármegye meghatározó szereplője a beruházásoknak, a termelésnek.
Hosszú távon tervez a Lego
Mit gondol, miért az itteni üzem bővítése mellett döntött a dán vállalat vezetése?
A szabolcsi LEGO-gyár évről-évre rekordokat dönt, tavaly elérték a 100 milliárd forintnyi árbevételt, a mostani beruházással pedig 30 százalékkal fogják növelni gyártási kapacitást. Az itteni munkások és mérnökök áldozatos munkája is kellett ahhoz, hogy a cégvezetés a nyíregyházi bővítés mellett döntsön. A dán cég hosszú távon tervez, komolyan gondolja a szabolcsi jelenlétet, ezt támasztja alá a jelenlegi bővítés, illetve a kormánnyal együttműködve egy komoly napenergia fejlesztés a következő cél. Foglalkoztatás szempontjából is örülhetünk, hiszen idén négyezer embernek adnak munkát, jövőre pedig ez a szám meghaladhatja az ötezret.
A befektetők ezeket mérlegelik leginkább egy helyszín kiválasztásakor
- vállalkozói környezet
- az adók mértéke
- a munkaerő képzettsége, szorgalma
- politikai stabilitás
Hogyan látja a hazánkba érkező befektetések jövőjét? Kellhet-e irányváltás a kutatás-fejlesztés (K+F) irányába?
Az elmúlt években Magyarország beruházási rekordokat döntött, s a jövőben is ösztönözni kell a külföldi cégeket, hogy továbbra is úgy tekintsenek hazánkra, minthogy Magyarország az ideális helyszíne a fejlesztéseiknek! A kutatás-fejlesztések irányába fordulás pedig nem a jövő, hanem már a jelen, hiszen számos cég hazánkba telepíti K+F központját, magas technológiai hozzájárulással, gondoljunk például a kínai BYD autógyárra, de említhetem az amerikai példákat is, hiszen Donald Trump elnök hivatalba lépése óta nyolc olyan amerikai vállalati beruházást jelentettünk be Magyarországon, amelyek kutatás-fejlesztésre, a mesterséges intelligenciára és a digitalizációra fókuszálnak.
Politikai stabilitás
Mely tényezők alapján döntenek a beruházók egy helyszín kiválasztásakor, illetve a politikai stabilitás ebben milyen szerepet játszik?
A vállalkozói környezet, az alacsony társasági adó, a képzett és szorgalmas munkaerő is ezen tényezők közé tartozik. A politikai stabilitás is az egyik legfontosabb tényező, hiszen amikor a beruházók meghozzák döntésüket, akkor hosszú távra köteleződnek el. Erre példa, hogy amikor nemrég átadtuk a BMW debreceni gyárát, a német autógyár első számú vezetőjével felidéztük, hogy tíz éve kezdtük meg a tárgyalásokat, mi ketten, és most is itt vagyunk. Ez is egyfajta garancia. Ha cserélődnek a kormányok, akkor nem tudják, hogy amit az adott miniszter vagy kormány megígért, azt a következő is betartja-e.
Az észak-keleti régió helyzetét milyennek tartja, mi kellhet Ön szerint a további fejlődéséhez?
Tízen éve a Duna volt a választóvonal, akkor a nyugati országrész sokkal fejlettebb volt, mára ez kiegyenlítődött. A Miskolc-Nyíregyháza-Debrecen tengelyen olyan ipari térség jött létre, amely nemcsak magyar, hanem európai szempontból is jelentős. A további fejlődés egyik fontos lépése lesz a Nyíregyháza és Debrecen közötti közút négysávosítása és a vasútvonal fejlesztése. Ezek eredményeként a két megyeszékhely egységes gazdasági övezetként jelenhet meg, ez pedig további fejlődésüket jelentheti. Azt gondolom, kecsegtető évek elé néz a térség és a megyeszékhely!
Egyetemek és szakképző centrumok
A leendő beruházásokhoz szükség lesz munkásokra és szürkeállományra, például mérnökökre. Lesz elég ember ezekhez a beruházásokhoz?
Azért fontos Nyíregyháza és Debrecen összekapcsolása, mert két egyetemvárosról és szakképző centrumokról beszélhetünk, amelyek kiemelt szerepet játszanak a munkaerő képzésében. A duális oktatással elértük azt, hogy a nagyvállalatok szoros együttműködést tartanak fent a közép- és felsőfokú intézményekkel, hogy olyan szakemberek kerüljenek ki az iskolapadok közül, akikre valóban szüksége van a piacnak.
Varga Mihály jegybankelnök szerint „El kell felejteni, hogy a gyengébb árfolyam segíti a gazdaságot”. Ön mit gondol erről?
Azt, hogy politikus soha semmit ne mondjon a forintárfolyamról, mert abból csak baj lehet. Ezt inkább bízza a jegybank elnökére.
Nemzetbiztonsági kockázat
Nem akarom elvinni a beszélgetést a stand up comedy kategóriába, de van olyan vélemény, hogy Magyar Péter színrelépése okozza a forinterősödést…
Vannak olyanok „szakértők”, akik úgy érzik, hogy műsor van, s eljött az ő idejük, fel kell lépniük…
Hogyan értékeli Magyar Péter politikai színpadon történt megjelenését, jelenlegi szerepét és jövőjét?
Nagyon nehezen tudok értelmezni egy olyan személyiséget, aki hosszú éveken keresztül volt büszkén „fideszes”, aki minden lehetőséget felhasznált arra, hogy állásokat és pénzt szerezzen magának, aki minden egyes Fidesz-rendezvény előtt hisztérikusan ragaszkodott ahhoz, hogy az első sorban kapjon helyet, ahol aztán vastapsolt a miniszterelnöknek, önfeledten ünnepelt és táncolt a Fidesz-győzelmek alkalmával. Majd ez az ember mindezt egy szempillantás alatt megtagadja, s elárulja a feleségét, a családját, a barátait és a közösségét. Nem tudom, hogy egy ilyen embert a pszichológia hogyan ír le, de abban biztos vagyok, hogy egy ország vezetése esetében az ilyen személyiségjegy – és személy - komoly nemzetbiztonsági és egyéb kockázatokat rejt.
Van olyan vélemény, hogy kétpólusú lesz a magyar politikai élet. Ön hogy vélekedik erről?
Van, aki ezt szeretné láttatni, de ez koránt sincs így, például a Mi Hazánk most nyert meg egy polgármesterválasztást. A magyar politikai rendszert nem lehet csak egyszerűen kétpólusúként leírni, mert ez egy olyan leegyszerűsítés, ami egy hamis képzetet állít elő.
Nagy a tétje az országgyűlési választásnak
Milyen minőségű kampányra számít?
Soha ilyen durva, alpári, erkölcstelen akciók nem voltak, amit a nemzeti kormány ellen indítottak volna. Sokan gondolják úgy, hogy következmények nélkül állíthatnak bármit, bárkiről, politikai érdekektől vezérelve vérvádakat fogalmaznak meg, munkájukat végző újságírókat lökdösnek, fegyverrel jelennek meg lakossági fórumon és sorolhatnám. Ez már olyan mélysége a sötét erkölcstelen politizálásnak, amit nem kellene megtapasztalnia az országnak.
Mi a tétje a jövő évi országgyűlési választásnak?
A tétje az, hogy Magyarország kívül tud-e maradni az orosz-ukrán háborúból vagy belerángatják-e, továbbá az is, hogy az illegális migránsokat kívül tudjuk-e tartani, tétje, hogy megmarad-e a családtámogatási rendszer, az adókedvezmények, a legalacsonyabb adók, s meg tud-e maradni Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési támogatása és a rezsicsökkentés.
