Mutatjuk, milyen jövőt prognosztizál a miniszter vármegyénknek

Szijjártó Péter a Lego-gyár átadására érkezett Nyíregyházára

Egyetemek és szakképző centrumok

A leendő beruházásokhoz szükség lesz munkásokra és szürkeállományra, például mérnökökre. Lesz elég ember ezekhez a beruházásokhoz?

Azért fontos Nyíregyháza és Debrecen összekapcsolása, mert két egyetemvárosról és szakképző centrumokról beszélhetünk, amelyek kiemelt szerepet játszanak a munkaerő képzésében. A duális oktatással elértük azt, hogy a nagyvállalatok szoros együttműködést tartanak fent a közép- és felsőfokú intézményekkel, hogy olyan szakemberek kerüljenek ki az iskolapadok közül, akikre valóban szüksége van a piacnak.

Varga Mihály jegybankelnök szerint „El kell felejteni, hogy a gyengébb árfolyam segíti a gazdaságot”. Ön mit gondol erről?

Azt, hogy politikus soha semmit ne mondjon a forintárfolyamról, mert abból csak baj lehet. Ezt inkább bízza a jegybank elnökére.

Nemzetbiztonsági kockázat

Nem akarom elvinni a beszélgetést a stand up comedy kategóriába, de van olyan vélemény, hogy Magyar Péter színrelépése okozza a forinterősödést…

Vannak olyanok „szakértők”, akik úgy érzik, hogy műsor van, s eljött az ő idejük, fel kell lépniük…

Hogyan értékeli Magyar Péter politikai színpadon történt megjelenését, jelenlegi szerepét és jövőjét?

Nagyon nehezen tudok értelmezni egy olyan személyiséget, aki hosszú éveken keresztül volt büszkén „fideszes”, aki minden lehetőséget felhasznált arra, hogy állásokat és pénzt szerezzen magának, aki minden egyes Fidesz-rendezvény előtt hisztérikusan ragaszkodott ahhoz, hogy az első sorban kapjon helyet, ahol aztán vastapsolt a miniszterelnöknek, önfeledten ünnepelt és táncolt a Fidesz-győzelmek alkalmával. Majd ez az ember mindezt egy szempillantás alatt megtagadja, s elárulja a feleségét, a családját, a barátait és a közösségét. Nem tudom, hogy egy ilyen embert a pszichológia hogyan ír le, de abban biztos vagyok, hogy egy ország vezetése esetében az ilyen személyiségjegy – és személy - komoly nemzetbiztonsági és egyéb kockázatokat rejt.

Van olyan vélemény, hogy kétpólusú lesz a magyar politikai élet. Ön hogy vélekedik erről?

Van, aki ezt szeretné láttatni, de ez koránt sincs így, például a Mi Hazánk most nyert meg egy polgármesterválasztást. A magyar politikai rendszert nem lehet csak egyszerűen kétpólusúként leírni, mert ez egy olyan leegyszerűsítés, ami egy hamis képzetet állít elő.