Szakmai nap

1 órája

Országház is épült a szabolcsi faluban

Országház is épült a szakmai napon. Országház is épült a pedagógusok által.

Szon.hu
Országház is épült a szabolcsi faluban

Országház is épült a szabolcsi faluban: a falmászás jelentőségét is bemutatták az iskolában

Fotó: Iskola

Országház is épült a szabolcsi faluban. Ez hogyan lehetséges? Megmutatjuk. „Ha szeptember, akkor szakmai nap!” Lehetne ez is a mottója a kótaji István Király Baptista Általános Iskola programjának, hiszen a tavalyi évhez hasonlóan az idén szeptemberben is szakmai nap megrendezésével indították a tanévet. A meghirdetett rendezvényre több intézmény pedagógusa látogatott el a kótaji intézménybe. A rendezvényen részt vettek az iskola fenntartójának a munkatársai is. A nap középpontjában az innovatív oktatási módszerek álltak azzal a céllal, hogy a pedagógusok korszerű, gyakorlatban is alkalmazható módszertani ismeretekkel gazdagodjanak, ezzel támogatva a szakmai megújulást. A szakmai napon Deák Ágnes igazgatónő mutatta be az intézményt, majd A velünk együtt élő mesterséges intelligencia címmel az iskola pedagógusa, Huncsik Sándor tartott előadást. Ezután a Református EGYMI munkájába nyerhettek betekintést a résztvevők Schinné Szekeres Csilla, a tagintézmény igazgató-helyettese előadásának köszönhetően.

Országház is épült a szabolcsi faluban: bemutató órákon is részt vehettek a vendégek
Fotó: iskola

Országház is épült a szabolcsi faluban

A vendégek bemutató órákon is részt vehettek részt: megismerkedhettek a „Spike” programozható robot tanórai alkalmazásával, a boulderezés és mászás pedagógiai lehetőségeivel, a szövegértési és matematikai kompetenciák LEGO-módszerrel történő fejlesztésével, valamint a Story 21 készlet idegennyelvi felhasználási módjaival.

A délután is tartogatott meglepetéseket. Először Hudák Zsolt, a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium tekerd! LEGO-csoportjának mentor tanára által nyerhettek bepillantást a csoport munkájába a szakmai nap résztvevői, majd azt követően mindenki részese lehetett a „csodának”. Megépíthették egy pici részletét annak a nagy volumenű projektnek, ami a Projekt: mindenki elnevezés alatt fut. Ez nem más, mint az Országház megépítése közel 4 millió legokocka felhasználásával. 

Országház épült a szabolcsi faluban: a szakmai nap résztvevői is besegítettek a tekerd! csoport munkájába
Fotó: az iskola

Zárásként a rendezvényt Szász Veronika, a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Dunáninneni Területi Igazgatóságának oktatási igazgatója értékelte, aki záró gondolataiban kiemelte a pedagógusok elkötelezett munkáját és a szakmai közösség összefogásának jelentőségét. A szakmai nap nemcsak új ismerettel gazdagította a résztvevőket, hanem közös élményt is nyújtott a pedagógusoknak.


 

 

