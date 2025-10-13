Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőrök az OPSZ országos vezetésében

– A polgárőrség Magyarország megbecsült civil szervezete, az elmúlt öt évben a polgárőrök ötvenmillió szolgálati órát teljesítettek – mondta dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke, aki a küldöttek bizalmából újabb öt évre a szövetség elnöke maradt.

Tisztújító küldöttgyűlést tartott az Országos Polgárőr Szövetség, erős képviselete van a vezetőségben Szabolcs-Szatmár-Beregnek

Fotó: Kovács Ferenc/OPSZ

Erős vármegyei képviselet az Országos Polgárőr Szövetség vezetésében

A múlt szombaton Budapesten tartotta tisztújító küldöttgyűlését az OPSZ, és valamennyi országos testület új összetételben folytatja munkáját. Erős képviselete van vármegyénknek, ami a térség polgárőreinek elhivatott, példamutató és kitartó munkáját ismeri el. A tisztújítás során Lisovszki Róbertet, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség elnökét a környezetvédelemért és a katasztrófavédelmi területért felelős alelnökké, míg Bán Gábort, a vármegyei szövetség elnökhelyettesét az országos elnökség tagjává választották.

Rangos elismerések a szabolcs-szatmár-beregi polgárőröknek

Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a polgárőrség érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként a Polgárőr Érdemkereszt Arany Fokozata kitüntetésben részesítette

• Havasi Gusztávot, az ópályi Jeremcsuk László Polgárőr Egyesület elnökét, járási koordinátort,

• valamint az idén 30 éves Nagykálló Polgárőr Egyesületet, melynek elnöke Papp János.

Ekkor vehette át ünnepélyesen a polgárőr-igazolványát dr. Nagy Erzsébet, Nagykálló jegyzője, aki a közelmúltban csatlakozott az egyesülethez, és sikeres vizsgát tett.

Az Országos Polgárőr Szövetség tisztújító küldöttgyűlésén több rangos díjat is átadtak

Fotó: Kovács Ferenc/OPSZ

Dr. Túrós András tavaly alapította az „Év járási koordinátora” díjat. Az elismeréssel az OPSZ elnöke azoknak a járási koordinátoroknak mond köszönetet, akik kimagasló, példamutató munkájukkal hozzájárulnak a vármegyei polgárőr szövetségek, az országos vezetés és a rendészeti partnerek közötti együttműködés erősítéséhez.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből az elismerést Lőrincz Péter, a Máriapócsi Polgárőr Egyesület tagja, a nyírbátori járás járási koordinátora, és Sz-Sz-B VMPSZ elnökhelyettese vehette át.

A polgárőrség szervezésében, társadalmi elismertségében és a bűnmegelőzés eredményeinek elérésében tanúsított kimagasló vezetői tevékenységéért az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége Szent László Érem kitüntetést adományozott Sasvári Pálnak, a Mátészalka Városi Közlekedési Polgárőrség elnökének – tudatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség.