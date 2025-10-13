30 perce
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőrök az OPSZ országos vezetésében
Az egyik alelnököt és az országos elnökség tagját is Szabolcs-Szatmár-Bereg adta. Tisztújító küldöttgyűlést tartott az Országos Polgárőr Szövetség, több rangos díj is vármegyénkbe került.
Alelnöke és elnökségi tagja is van Szabolcs-Szatmár-Beregnek az Országos Polgárőr Szövetség országos vezetésében
Fotó: Kovács Ferenc/OPSZ
– A polgárőrség Magyarország megbecsült civil szervezete, az elmúlt öt évben a polgárőrök ötvenmillió szolgálati órát teljesítettek – mondta dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke, aki a küldöttek bizalmából újabb öt évre a szövetség elnöke maradt.
Erős vármegyei képviselet az Országos Polgárőr Szövetség vezetésében
A múlt szombaton Budapesten tartotta tisztújító küldöttgyűlését az OPSZ, és valamennyi országos testület új összetételben folytatja munkáját. Erős képviselete van vármegyénknek, ami a térség polgárőreinek elhivatott, példamutató és kitartó munkáját ismeri el. A tisztújítás során Lisovszki Róbertet, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség elnökét a környezetvédelemért és a katasztrófavédelmi területért felelős alelnökké, míg Bán Gábort, a vármegyei szövetség elnökhelyettesét az országos elnökség tagjává választották.
Rangos elismerések a szabolcs-szatmár-beregi polgárőröknek
Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a polgárőrség érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként a Polgárőr Érdemkereszt Arany Fokozata kitüntetésben részesítette
• Havasi Gusztávot, az ópályi Jeremcsuk László Polgárőr Egyesület elnökét, járási koordinátort,
• valamint az idén 30 éves Nagykálló Polgárőr Egyesületet, melynek elnöke Papp János.
Ekkor vehette át ünnepélyesen a polgárőr-igazolványát dr. Nagy Erzsébet, Nagykálló jegyzője, aki a közelmúltban csatlakozott az egyesülethez, és sikeres vizsgát tett.
Dr. Túrós András tavaly alapította az „Év járási koordinátora” díjat. Az elismeréssel az OPSZ elnöke azoknak a járási koordinátoroknak mond köszönetet, akik kimagasló, példamutató munkájukkal hozzájárulnak a vármegyei polgárőr szövetségek, az országos vezetés és a rendészeti partnerek közötti együttműködés erősítéséhez.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből az elismerést Lőrincz Péter, a Máriapócsi Polgárőr Egyesület tagja, a nyírbátori járás járási koordinátora, és Sz-Sz-B VMPSZ elnökhelyettese vehette át.
A polgárőrség szervezésében, társadalmi elismertségében és a bűnmegelőzés eredményeinek elérésében tanúsított kimagasló vezetői tevékenységéért az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége Szent László Érem kitüntetést adományozott Sasvári Pálnak, a Mátészalka Városi Közlekedési Polgárőrség elnökének – tudatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség.
