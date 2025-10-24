október 24., péntek

Festmény vagy valóság?–így ragyog az ősz Fehérgyarmaton

Címkék#csend#Fehérgyarmat#képeken#ősz#évszak

Fehérgyarmaton az ősz nem csak évszak, hanem élmény.

Szon.hu

Ősz Fehérgyarmaton: Az ősz mindig csendben érkezik, mintha nem akarná megzavarni a város nyugalmát. 

Ősz Fehérgyarmaton
Ősz Fehérgyarmaton Fotó: Bíró Tibor

Fehérgyarmaton a  Kossuth parkban a fák lombjai l aranyba, mélyvörösbe és barnába öltöznek. A színek úgy váltakoznak, mint egy festő vásznán az olajfesték. Bíró Tibor fotói részletgazdagon mutatják meg az őszt. Fehérgyarmat ilyenkor különösen szép, úgy érezzük, mintha a Kossuth parkban minden pillanat megőrizne valamit a múló időből.
Az őszi képek nemcsak a természetet, hanem a város lelkét is megmutatják. 

Nézzék meg a galériát! 

Ősz: Fehérgyarmaton a Kossuth parkban

Fotók: Bíró Tibor

Az utóbbi napokban olvasóinkat elkényeztettük őszi képekkel, igyekeztünk elhozni vármegyénk egy-egy szeletéből az évszak varázsát.

Ilyen Nyíregyháza -Sóstó ősszel: 

Sóstó új arcát mutatja ősszel

Fotók: Szarka Lajos

Mátészalka is fényben úszik: 

Ősz Mátészalkán

Fotók: Mátészalka közösségi oldala

Nyírbátor, a történelmi város is csodás ősszel: 

Őszi hangulat Nyírbátorban

Fotók: BPphotoart

Ajánlunk más témákat is: 

 

