Festmény vagy valóság?–így ragyog az ősz Fehérgyarmaton

Ősz Fehérgyarmaton: Az ősz mindig csendben érkezik, mintha nem akarná megzavarni a város nyugalmát.

Ősz Fehérgyarmaton Fotó: Bíró Tibor

Fehérgyarmaton a Kossuth parkban a fák lombjai l aranyba, mélyvörösbe és barnába öltöznek. A színek úgy váltakoznak, mint egy festő vásznán az olajfesték. Bíró Tibor fotói részletgazdagon mutatják meg az őszt. Fehérgyarmat ilyenkor különösen szép, úgy érezzük, mintha a Kossuth parkban minden pillanat megőrizne valamit a múló időből.

Az őszi képek nemcsak a természetet, hanem a város lelkét is megmutatják.

Nézzék meg a galériát!