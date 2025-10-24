57 perce
Festmény vagy valóság?–így ragyog az ősz Fehérgyarmaton
Fehérgyarmaton az ősz nem csak évszak, hanem élmény.
Ősz Fehérgyarmaton: Az ősz mindig csendben érkezik, mintha nem akarná megzavarni a város nyugalmát.
Fehérgyarmaton a Kossuth parkban a fák lombjai l aranyba, mélyvörösbe és barnába öltöznek. A színek úgy váltakoznak, mint egy festő vásznán az olajfesték. Bíró Tibor fotói részletgazdagon mutatják meg az őszt. Fehérgyarmat ilyenkor különösen szép, úgy érezzük, mintha a Kossuth parkban minden pillanat megőrizne valamit a múló időből.
Az őszi képek nemcsak a természetet, hanem a város lelkét is megmutatják.
Nézzék meg a galériát!
Ősz: Fehérgyarmaton a Kossuth parkbanFotók: Bíró Tibor
Az utóbbi napokban olvasóinkat elkényeztettük őszi képekkel, igyekeztünk elhozni vármegyénk egy-egy szeletéből az évszak varázsát.
Ilyen Nyíregyháza -Sóstó ősszel:
Sóstó új arcát mutatja ősszelFotók: Szarka Lajos
Mátészalka is fényben úszik:
Ősz MátészalkánFotók: Mátészalka közösségi oldala
Nyírbátor, a történelmi város is csodás ősszel:
Őszi hangulat NyírbátorbanFotók: BPphotoart
