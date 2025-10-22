Ilyen gyönyörű az ősz Mátészalkán – nézze meg a fotókat, el fog ámulni! (fotók)

Mátészalka lombos parkjai és fás utcái ragyogó színekbe öltöznek ősszel. A fák aranysárga, tűzvörös és mély barna lombjai alatt egy séta olyan, mintha egy festménybe lépnénk, ahol minden fa és levél külön történetet mesél.

Ősz Mátészalkán

A Kölcsey Park és a város apró sétányai tele vannak őszi csodákkal: érdemes egy-egy pillanatra megállni, beszívni a levegőt és körülnézni a színek kavalkádjában, igazi feltöltődést ad a testnek és a léleknek. A parkok, fás utcák és zöld területek egyedülálló élményt nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A város ilyenkor a természet festővásznává válik, ahol minden levél és árnyék az évszak szépségét idézi.

Nézze meg a város közösségi oldalán közzétett fotókat, és gyönyörködjön a szatmári városban!