Ilyen gyönyörű az ősz Mátészalkán – nézze meg a fotókat, el fog ámulni! (fotók)
Ahogy beköszönt az ősz, Mátészalka parkjai tarka szőnyegként borítják be a várost. Ősz Mátészalkán: a séták minden lépése a természet színkavalkádját és szépségét tárja elénk.
Mátészalka: őszi színekben a szatmári város
Forrás: Mátészalka közösségi oldala
Mátészalka lombos parkjai és fás utcái ragyogó színekbe öltöznek ősszel. A fák aranysárga, tűzvörös és mély barna lombjai alatt egy séta olyan, mintha egy festménybe lépnénk, ahol minden fa és levél külön történetet mesél.
Ősz Mátészalkán
A Kölcsey Park és a város apró sétányai tele vannak őszi csodákkal: érdemes egy-egy pillanatra megállni, beszívni a levegőt és körülnézni a színek kavalkádjában, igazi feltöltődést ad a testnek és a léleknek. A parkok, fás utcák és zöld területek egyedülálló élményt nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A város ilyenkor a természet festővásznává válik, ahol minden levél és árnyék az évszak szépségét idézi.
Nézze meg a város közösségi oldalán közzétett fotókat, és gyönyörködjön a szatmári városban!
Ősz MátészalkánFotók: Mátészalka közösségi oldala
