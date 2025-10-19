Őszbe borult Nyírbátor – nézze meg a csodás fotókat!

Az ősz csodálatos! A fák ezer színben pompáznak, a lehullott leveleken megcsillanó napfény misztikus hangulattal vonja be a tájat. Éljünk városban, vagy vidéken, a bennünket körülvevő környezet megváltozik és új arcát mutatja – nem nagyon lehet betelni vele. Az ősz Nyírbátorban is csodálatos – lenyűgöző fotósorozatot (a képek készítője a BPphotoart) osztott meg közösségi oldalán a város polgármestere, Máté Antal.

Ősz Nyírbátorban: fantasztikus képek készültek

Fotó: BPphotoart

Az ősz kiemeli a múlt örökségét hirdető épületek szépségét

A Nyírbátorba érkezőket a középkori történelmet idéző módon műemlékek, és mindennapjainkat átitató hangulatos, vendégszerető, mozgalmas légkör várja. A város minden évszakban gyönyörű, az ősz kiemeli a múlt lenyomatait, érdemes ilyenkor tenni egy sétát Nyírbátorban, s megnézni a főbb nevezetességeit: