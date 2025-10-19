október 19., vasárnap

Nándor névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csodás színek

3 órája

Őszbe borult Nyírbátor – nézze meg a csodás fotókat!

Címkék#ősz#falevelek#fotósorozat

Lenyűgöző fotósorozatot osztott meg közösségi oldalán Máté Antal polgármester. Az ősz Nyírbátorban is gyönyörű.

Munkatársunktól

Az ősz csodálatos! A fák ezer színben pompáznak, a lehullott leveleken megcsillanó napfény misztikus hangulattal vonja be a tájat. Éljünk városban, vagy vidéken, a bennünket körülvevő környezet megváltozik és új arcát mutatja – nem nagyon lehet betelni vele. Az ősz Nyírbátorban is csodálatos – lenyűgöző fotósorozatot (a képek készítője a BPphotoart) osztott meg közösségi oldalán a város polgármestere, Máté Antal

Ősz Nyírbátorban: fantasztikus képek készültek
Ősz Nyírbátorban: fantasztikus képek készültek
Fotó: BPphotoart

Az ősz kiemeli a múlt örökségét hirdető épületek szépségét

A Nyírbátorba érkezőket a középkori történelmet idéző módon műemlékek, és mindennapjainkat átitató hangulatos, vendégszerető, mozgalmas légkör várja. A város minden évszakban gyönyörű, az ősz kiemeli a múlt lenyomatait, érdemes ilyenkor tenni egy sétát Nyírbátorban, s megnézni a főbb nevezetességeit:

  • A református templom Magyarország egyik legrégebbi harangtornyával
  • A Báthoriak 15. századi, 2006-ban felújított várkastélya
  • A római katolikus minorita templom, amit valószínűleg a győztes kenyérmezei csata zsákmányából építtette ecsedi Báthori István erdélyi vajda, akit 1493-ban itt temettek el. A templomban található a rendkívül nevezetes Krucsay-oltár
  • Báthori István Múzeum a minorita rendházban
  • Várostörténeti sétány, amely a Báthori István Múzeumot, a minorita templomot, a református templomot és a Báthori várkastélyt köti össze. A sétány szoborcsoportjain keresztül a látogató betekintést nyerhet Nyírbátor történelmébe
    Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Őszi hangulat Nyírbátorban

Fotók: BPphotoart

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu