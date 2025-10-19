53 perce
Őszbe borult Nyírbátor – nézze meg a csodás fotókat!
Lenyűgöző fotósorozatot osztott meg közösségi oldalán Máté Antal polgármester. Az ősz Nyírbátorban is gyönyörű.
Az ősz csodálatos! A fák ezer színben pompáznak, a lehullott leveleken megcsillanó napfény misztikus hangulattal vonja be a tájat. Éljünk városban, vagy vidéken, a bennünket körülvevő környezet megváltozik és új arcát mutatja – nem nagyon lehet betelni vele. Az ősz Nyírbátorban is csodálatos – lenyűgöző fotósorozatot (a képek készítője a BPphotoart) osztott meg közösségi oldalán a város polgármestere, Máté Antal.
Az ősz kiemeli a múlt örökségét hirdető épületek szépségét
A Nyírbátorba érkezőket a középkori történelmet idéző módon műemlékek, és mindennapjainkat átitató hangulatos, vendégszerető, mozgalmas légkör várja. A város minden évszakban gyönyörű, az ősz kiemeli a múlt lenyomatait, érdemes ilyenkor tenni egy sétát Nyírbátorban, s megnézni a főbb nevezetességeit:
- A református templom Magyarország egyik legrégebbi harangtornyával
- A Báthoriak 15. századi, 2006-ban felújított várkastélya
- A római katolikus minorita templom, amit valószínűleg a győztes kenyérmezei csata zsákmányából építtette ecsedi Báthori István erdélyi vajda, akit 1493-ban itt temettek el. A templomban található a rendkívül nevezetes Krucsay-oltár
- Báthori István Múzeum a minorita rendházban
- Várostörténeti sétány, amely a Báthori István Múzeumot, a minorita templomot, a református templomot és a Báthori várkastélyt köti össze. A sétány szoborcsoportjain keresztül a látogató betekintést nyerhet Nyírbátor történelmébe
Őszi hangulat NyírbátorbanFotók: BPphotoart
