Így mozogd ki az őszi utak csapdáit – hasznos tanácsokkal segít a szabolcsi ralis
Alacsony hőmérséklet, csúszós utak, sokszor váratlanul trükkös körülmények. Az őszi autóvezetés nagyobb odafigyelést igényel, de egy kis felkészüléssel biztonságosan közlekedhetünk.
Az őszi autóvezetés is lehet biztonságos, ha betartunk bizonyos szabályokat
Fotó: Illusztráció: MW-Archív
Az elmúlt évek átlagánál is alacsonyabb hőmérséklettel rúgta ránk az ajtót az ősz, és a zord időjárás sajnos nem csupán a hangulatunkban mutatkozik meg. Egymást érik a balesetek a vármegyében, az enyhébb koccanásoktól kezdve az igen súlyos ütközésekig. Gyakran halljuk a hatóságok kampányaiban, hogy a balesetek nagy része megelőzhető, és bizony, ez nem csupán üres lózung, kis odafigyeléssel valóban így lenne. Ahogy az öltözködésben, úgy az autóvezetésben is más mentalitást, módszereket követel az ősz, mi pedig megkérdeztünk egy profit, hogyan közlekedjünk biztonságosan a szomorkás időben. A hasznos jó tanácsokat Rabócsi Tibor, a RabócsiRing ügyvezető tulajdonosa, a Magyar Autósport Szövetség elnökségi tagja, autóversenyző szolgáltatja olvasóinknak, ám mielőtt ezekre rátérnénk, nézzük meg, miért is igényel nagyobb odafigyelést az őszi autóvezetés, mint a nyári.
Falevelek, pocsolyák miatt lehet trükkös az őszi autóvezetés
Az ősszel lehulló falevelek több szempontból is veszélyesek lehetnek: egyrészt a párás, nedves útra hullva rendkívül csúszóssá válnak, másrészt ha színes leplet képeznek az úttesten, akkor könnyen eltakarhatják annak hibáit. Emiatt belefuthatunk egy nagyobb kátyúba, ami kárt tehet a gumiabroncsban, de akár az autó futóművében is. A hőmérséklet is egy fontos tényező. Szinte mindenki csípőből fújja már a jól ismert mondatot: „A nyári gumiabroncsokat 7 Celsius-fok alatt érdemes télire cserélni, mert az alacsony hőmérséklet miatt csökken a tapadásuk”.
Ugyanakkor napközben még meleg van, sokszor 15–17 fokig nő a hőmérséklet, ami rövid idő alatt tönkre tenné a téli gumit, ha netán átcseréljük.
Reggel viszont nem ritka a 3–5 fok, amiben a nyári gumi igencsak „fázik”. Rabócsi Tibor felhívta a figyelmet, hogy ezek a körülmények fokozott odafigyelést igényelnek, hiszen a hidegben csökken a tapadás, és a fékút is megnő.
– Felejtsük el mindazt, amit nyáron tapasztaltunk! Ősszel keményebb a keverék a hideg miatt, ráadásul sajnos rengetegen járnak kopott abronccsal. Nagyon sok autóban megtalálhatók a vezetéstámogató rendszerek (például menetstabilizáló, kipörgésgátló, blokkolásgátló – a szerk.), amik sokat segíthetnek ilyenkor a vezetőknek, különösen a kezdőknek.
Óvatosabban fékezzünk, még akkor is, ha már gyakorlatilag nem találkozunk blokkolásgátló nélküli autóval, és vegyünk hosszabb fékutat, tartsunk nagyobb követési távolságot, mint nyáron!
– A korábban említettek miatt a kanyarokba is óvatosabban, a megszokottnál alacsonyabb tempóval hajtsunk be, különben gyorsan az árokban landolhat az autó – hangsúlyozta Rabócsi Tibor, majd arra is rávilágított, nagyon jó találmányok a különféle vezetéstámogató rendszerek, de sokan túlbecsülik ezek hatékonyságát.
Hiába a csúcstechnika, a fizika erősebb
A fizika törvényeit nem lehet meghazudtolni, az elektronika nem képes minden veszélyt megoldani a sofőr helyett. Hiába vezetjük a legmodernebb autót, ha mi, sofőrök nem állunk a helyzet magaslatán, előbb-utóbb bekövetkezik a baj
– tette hozzá az ügyvezető tulajdonos.
Egyáltalán nem gond, ha nem mi vagyunk a világ legjobb autóvezetői, esetleg úgy érezzük, e téren bizonyos hiányosságaink vannak. Nincs ezen szégyellnivaló, a legfontosabb a beismerés, hiszen tanulással minden korrigálható. A túlzott önbizalom egyébként is sokkal károsabb – ez sajnos a vármegyében történő balesetekben is megmutatkozik. Ha már szóba került a tanulás és a gyakorlás, erre a vármegyében is van lehetőség, méghozzá biztonságos körülmények között, profi instruktorok szárnyai alatt.
Vezetéstechnikai tréning magunk és mások biztonságáért
– Sajnos még mindig nagyon kevés vezetéstechnikai pálya van az országban. Az egyik azonban a RabócsiRingen található. Nagyon örülünk neki, hogy míg korábban főként a cégek kerestek fel minket, addig az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt a magánszemélyek érdeklődése. A 2, 4 vagy 6 órás képzések keretében elméleti és gyakorlati oktatást is tartunk, és a résztvevők olyan szituációkat élhetnek át ellenőrzött körülmények között, amelyek a hétköznapokon a közutakon nagyon komoly veszélyt jelentenek: az aquaplaning, a különféle vízfalas kikerülőmanőverek, vizes átcsúszások (az utakon gyakran találkozunk vízátfolyásokkal, melyeken könnyedén megcsúszhat az autó, a pályán ezt is szimulálják – a szerk.). A legtöbb sofőr megijed, és általában rossz döntést hoz, ha ezekkel a szituációkkal rögtön „élesben” találkozik, márpedig az említett jelenségek biztonságos gyakorlására kizárólag vezetéstechnikai pályán van lehetőség.
Itt büntetlenül lehet hibázni, bőven van tér kicsúszni, az instruktorok pedig elmondják, mi volt a hiba, és megtanítják a helyes módszereket
– ismertette a vezetéstechnikai tréningek előnyeit Rabócsi Tibor. Azok a sofőrök, akik a tanpályán megismerik a fentebb említett veszélyes helyzeteket, a való életben általában ijedtség nélkül, higgadtan és – ami még fontosabb – jól döntenek, ezzel radikálisan csökkentve a balesetveszélyt. Ma már szinte észrevétlenül, sokszor felesleges dolgokra szórunk el 3–4 szent istvános bankót, márpedig ennyiből egy vezetéstechnikai tréningen is gyakorolhatunk magunk és mások biztonságáért. Cikkünket hamarosan folytatjuk.