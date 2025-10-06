Így mozogd ki az őszi utak csapdáit – hasznos tanácsokkal segít a szabolcsi ralis

Az elmúlt évek átlagánál is alacsonyabb hőmérséklettel rúgta ránk az ajtót az ősz, és a zord időjárás sajnos nem csupán a hangulatunkban mutatkozik meg. Egymást érik a balesetek a vármegyében, az enyhébb koccanásoktól kezdve az igen súlyos ütközésekig. Gyakran halljuk a hatóságok kampányaiban, hogy a balesetek nagy része megelőzhető, és bizony, ez nem csupán üres lózung, kis odafigyeléssel valóban így lenne. Ahogy az öltözködésben, úgy az autóvezetésben is más mentalitást, módszereket követel az ősz, mi pedig megkérdeztünk egy profit, hogyan közlekedjünk biztonságosan a szomorkás időben. A hasznos jó tanácsokat Rabócsi Tibor, a RabócsiRing ügyvezető tulajdonosa, a Magyar Autósport Szövetség elnökségi tagja, autóversenyző szolgáltatja olvasóinknak, ám mielőtt ezekre rátérnénk, nézzük meg, miért is igényel nagyobb odafigyelést az őszi autóvezetés, mint a nyári.

Trükkös őszi autóvezetés: a falevelek miatt csúszós lehet az úttest

Illusztráció: Getty Images

Falevelek, pocsolyák miatt lehet trükkös az őszi autóvezetés

Az ősszel lehulló falevelek több szempontból is veszélyesek lehetnek: egyrészt a párás, nedves útra hullva rendkívül csúszóssá válnak, másrészt ha színes leplet képeznek az úttesten, akkor könnyen eltakarhatják annak hibáit. Emiatt belefuthatunk egy nagyobb kátyúba, ami kárt tehet a gumiabroncsban, de akár az autó futóművében is. A hőmérséklet is egy fontos tényező. Szinte mindenki csípőből fújja már a jól ismert mondatot: „A nyári gumiabroncsokat 7 Celsius-fok alatt érdemes télire cserélni, mert az alacsony hőmérséklet miatt csökken a tapadásuk”.

Ugyanakkor napközben még meleg van, sokszor 15–17 fokig nő a hőmérséklet, ami rövid idő alatt tönkre tenné a téli gumit, ha netán átcseréljük.

Reggel viszont nem ritka a 3–5 fok, amiben a nyári gumi igencsak „fázik”. Rabócsi Tibor felhívta a figyelmet, hogy ezek a körülmények fokozott odafigyelést igényelnek, hiszen a hidegben csökken a tapadás, és a fékút is megnő.

– Felejtsük el mindazt, amit nyáron tapasztaltunk! Ősszel keményebb a keverék a hideg miatt, ráadásul sajnos rengetegen járnak kopott abronccsal. Nagyon sok autóban megtalálhatók a vezetéstámogató rendszerek (például menetstabilizáló, kipörgésgátló, blokkolásgátló – a szerk.), amik sokat segíthetnek ilyenkor a vezetőknek, különösen a kezdőknek.

Óvatosabban fékezzünk, még akkor is, ha már gyakorlatilag nem találkozunk blokkolásgátló nélküli autóval, és vegyünk hosszabb fékutat, tartsunk nagyobb követési távolságot, mint nyáron!

– A korábban említettek miatt a kanyarokba is óvatosabban, a megszokottnál alacsonyabb tempóval hajtsunk be, különben gyorsan az árokban landolhat az autó – hangsúlyozta Rabócsi Tibor, majd arra is rávilágított, nagyon jó találmányok a különféle vezetéstámogató rendszerek, de sokan túlbecsülik ezek hatékonyságát.