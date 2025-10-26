A legszínesebb évszakban is áradhat a kreativitás

Különleges őszi foglalkozást tartanak a gyerekeknek október 28-án, kedden Nyírbogdányban. A kreatív programnak a könyvtár ad majd otthont 15 órától. A gyerekek többféle alkotás elkészítése közben élhetik ki kreativitásukat: az őszi képek, lámpások készítése mellett lehet majd színezni, sőt tököt faragni is – tudatta közösségi oldalán az önkormányzat, ahol további részleteket is találnak a programról.