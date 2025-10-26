október 26., vasárnap

Őszi foglalkozás

1 órája

A legszínesebb évszakban is áradhat a kreativitás

Címkék#foglalkozás#Nyírbogdány#önkormányzat

Az őszi szünetben sokoldalú és izgalmas időtöltést kínálnak a gyerekeknek.

Szon.hu
A legszínesebb évszakban is áradhat a kreativitás

Akár tököt is faraghatnak az őszi foglalkozás résztvevői

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Különleges őszi foglalkozást tartanak a gyerekeknek október 28-án, kedden Nyírbogdányban. A kreatív programnak a könyvtár ad majd otthont 15 órától. A gyerekek többféle alkotás elkészítése közben élhetik ki kreativitásukat: az őszi képek, lámpások készítése mellett lehet majd színezni, sőt tököt faragni is – tudatta közösségi oldalán az önkormányzat, ahol további részleteket is találnak a programról.

 

 

