Nem gondolnád, melyik magyar város lett az idei őszi szünet sztárja

Érdekes elemzést tett közzé a Szallas.hu. A portál összegyűjtötte, hogy a foglalási adatai szerint melyek a legnépszerűbb úti célok az őszi szünetben. Az október 23-án kezdődő szünidőben a gyermekkel utazók körében Eger, Miskolc és Nyíregyháza vezeti a listát.

Nyíregyháza-Sóstó az őszi szünet pompás látnivalója lehet

Fotó: nyiregyhaza.hu/Trifonov Éva

Nyíregyháza az őszi szünetben is népszerű

A portál közleményében arra is rávilágított, hogy a legtöbb családos foglalás 3 vagy 4 főre szól, jellemzően 2–3 éjszakás tartózkodásra, és 46 százalékuk 70–170 ezer forint közötti kosárértékű.

Az őszi szünetben legnépszerűbb úti célok toplistája következő:

Eger

Miskolc

Nyíregyháza

Gyula

Siófok

Budapest

Pécs

Zalakaros

Hajdúszoboszló

Szeged

Hotelt, apartmant vagy vendégházat keresnek a családok?

A gyermekükkel utazók közül minden harmadik foglalás hotelbe szól választ az őszi szünetben. A családok 30 százaléka apartmant, 25 százaléka vendégházat foglal. Ellátást a foglalások 59 százalékánál kértek, többnyire félpanzió formájában – derült ki a szállásfoglaló portál adataiból.

Bár az őszi szünetben számos program, rendezvény várja a családokat, a szünetre szóló foglalások alapján sokan vannak azok, akik nem csupán az aktív pihenést szeretek, hanem szeretnek elmerülni a wellness-szolgáltatásokban. Ezt jelzi az is, hogy az őszi szünetre érkező foglalások 39 százaléka szól wellness-szálláshelyre.

Ha már szóba kerültek a programok: Szabó Zsolt, a Szallas.hu Programok és Attrakciók üzletágának vezetője a közleményben elmondta, tapasztalataik szerint nagyon sokan keresik fel a Nyíregyházi Állatparkot. A többszörös díjnyertes állatpark kedvezményes belépővel készül az őszi szünetre.