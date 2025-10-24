október 24., péntek

Utazás

1 órája

Nem gondolnád, melyik magyar város lett az idei őszi szünet sztárja

Négynapos hosszú hétvége és szünidő. Az őszi szünet kiváló alkalom a családoknak egy rövid, de tartalmas belföldi utazásra.

Van egy magyar város, ahová idén ősszel mindenki elindul – nem véletlenül

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Érdekes elemzést tett közzé a Szallas.hu. A portál összegyűjtötte, hogy a foglalási adatai szerint melyek a legnépszerűbb úti célok az őszi szünetben. Az október 23-án kezdődő szünidőben a gyermekkel utazók körében Eger, Miskolc és Nyíregyháza vezeti a listát.

Az őszi szünet egyik fénypontja lehet Nyíregyháza-Sóstó
Nyíregyháza-Sóstó az őszi szünet pompás látnivalója lehet
Fotó: nyiregyhaza.hu/Trifonov Éva

Nyíregyháza az őszi szünetben is népszerű

A portál közleményében arra is rávilágított, hogy a legtöbb családos foglalás 3 vagy 4 főre szól, jellemzően 2–3 éjszakás tartózkodásra, és 46 százalékuk 70–170 ezer forint közötti kosárértékű.

Az őszi szünetben legnépszerűbb úti célok toplistája következő:

  • Eger
  • Miskolc
  • Nyíregyháza
  • Gyula
  • Siófok
  • Budapest
  • Pécs
  • Zalakaros
  • Hajdúszoboszló
  • Szeged

 

Hotelt, apartmant vagy vendégházat keresnek a családok?

A gyermekükkel utazók közül minden harmadik foglalás hotelbe szól választ az őszi szünetben. A családok 30 százaléka apartmant, 25 százaléka vendégházat foglal. Ellátást a foglalások 59 százalékánál kértek, többnyire félpanzió formájában – derült ki a szállásfoglaló portál adataiból.

Bár az őszi szünetben számos program, rendezvény várja a családokat, a szünetre szóló foglalások alapján sokan vannak azok, akik nem csupán az aktív pihenést szeretek, hanem szeretnek elmerülni a wellness-szolgáltatásokban. Ezt jelzi az is, hogy az őszi szünetre érkező foglalások 39 százaléka szól wellness-szálláshelyre. 

Ha már szóba kerültek a programok: Szabó Zsolt, a Szallas.hu Programok és Attrakciók üzletágának vezetője a közleményben elmondta, tapasztalataik szerint nagyon sokan keresik fel a Nyíregyházi Állatparkot. A többszörös díjnyertes állatpark kedvezményes belépővel készül az őszi szünetre.

 

