Két nemzet, melyeket nem csak a közös múlt köt össze

A hagyományokhoz híven az idén is fogadást adott Nyíregyházán dr. Barabás László, Ausztria tiszteletbeli konzulja annak apropóján, hogy 1955. október 26-án iktatták törvénybe nyugati szomszédunk örökös semlegességét. A fogadáson részt vett Ropert Sereining, az Osztrák Köztársaság budapesti nagykövetségének követségi tanácsosa, konzul. Az idei esztendő azonban nem csupán az osztrák nemzeti ünnep miatt tartogat nevezetes évfordulókat. Dr. Barabás Lászlótól megtudtuk, 2025 több nemzetnek is ünnep, hiszen 80 éve ért véget a II. világháború.

Osztrák nemzeti ünnep: 70 éve mutatta be Leopold Figl kancellár a függetlenséget és semlegességet garantáló államszerződést

Fotó: infovilag.hu

Osztrák nemzeti ünnep és más kerek évfordulók

– Ausztria 70 éve nyerte vissza a függetlenségét, és 60 éve annak, hogy mindezt nemzeti ünneppé nyilvánították. Az ország ráadásul az idén 30 éve tagja az Európai Uniónak. Érdekes esztendő ez, hiszen kerek évfordulók egész soráról lehet megemlékezni. Szerencsére az osztrák–magyar kapcsolatok most is gyümölcsözőek. Persze, ahol ilyen közeli szomszédság van, ott mindig lehetnek kisebb súrlódások, és azt is bármikor mondhatjuk: „lehetne jobb”. Összességében viszont kijelenthetjük: nem csupán az évszázadokra visszanyúló közös múlt, hanem a virágzó kapcsolatok is összekötnek minket – hangsúlyozta a tiszteletbeli konzul.

A rendezvényen köszöntőt mondott dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy Ausztria nemzeti ünnepe a béke, az együttműködés és a kölcsönös bizalom értékeire is emlékeztet minket.

– Hazánk és nyugati szomszédunk kapcsolata évszázadokon átívelő. Egy ilyen rendezvény nem csupán az ünneplésről, hanem a kapcsolatok megerősítéséről is szól, amit nagyon fontosnak tartunk Nyíregyházán. Nem csupán osztrák testvérvárosunk, St. Pölten felé kell nyitni, hanem más irányokba is a kultúra, turisztika, oktatás területén. Remélem, e kapcsolatok a jövőben a gazdaság területén is bővülnek majd – emelte ki dr. Kovács Ferenc, aki arra is rávilágított: az említett kapcsolatokba be kell vonni a fiatalokat, a diákokat, hiszen ők viszik majd tovább mindazt, amit az elődeik felépítettek.