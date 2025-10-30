1 órája
Otthoni autószerelés: régen menő volt, ma már súlyos százezrekbe fájhat!
Egykor hétvégi hobbi volt, ma már komoly szakértelmet igényel. Az otthoni autószerelés a bonyolult autók miatt nem a spórolásról szól.
Az otthoni autószerelés kellemes és férfias időtöltés lehet, de van, amit inkább a profikra érdemes bízni
Fotó: Sipeki Péter
A fiatalabbakat leszámítva még sokan emlékezhetnek azokra az időkre, amikor a lakótelepeken egyáltalán nem volt furcsa látvány egy bakokon, nyitott géptetővel álló autó, melyet elszánt férfiak egy csoportja vett körül. Mindenki hozta a garázsban lapuló szerszámait – akkoriban még nem is kellett sok –, aztán a társaság minden szaktudását összeadva nekiálltak, hogy orvosolják a kocsi éppen aktuális problémáját. Ez még bőven a jól felszerelt független műhelyek, és a márkaszervizek kora előtt volt, és valljuk be, az autók sem voltak annyira bonyolultak, mint manapság. Persze, más volt a hozzáállás és az elvárás is a férfiak felé, a magam baráti körében is „cikinek” számít, ha a ház ura nem képes otthon kicserélni egy izzót a kocsiban. Mi maradt ebből manapság az okostelefonok és videómegosztók világában, amikor szinte bármelyik típushoz találunk „Csináld magad!” videót? Egyrészt hiba lenne bármelyik férfit is pellengérre állítani azért, mert nem konyít az autószerelésre, netán még soha nem fogott villáskulcsot a kezében. Másrészt aki nézett már bele egy modern autó motorterébe, az laikusként is tudja: ezekhez nem biztos, hogy jó ötlet otthon hozzányúlni. Cikkünkben profi autószerelővel beszélgettünk arról, mennyire jellemző manapság az otthoni autószerelés, és miért (ne) álljunk neki.
Már a szerszámoknál elakadhat az otthoni autószerelés
Borsi András, a nyíregyházi Borsi Autó autószerviz tulajdonosa szerkesztőségünknek elárulta, az otthoni autószerelés azért is problémás, mert egy mai autóhoz nagyon sok specifikus szerszám kell, el lehet felejteni, hogy 8-as, 10-es, 13-as kulccsal bármit is megszerelhetünk.
Azt se felejtsük el, hogy az autóhoz nagyon szigorú szervizinstrukciókat társítanak a gyártók, amiket mindenképpen be kell tartani, még az olyan egyszerűbbnek tűnő műveleteknél is, mint egy hosszbordásszíj cseréje. Amíg cirka 20 éve a gyertyákat is ki lehetett cserélni otthon, addig ma már ehhez is célszerszám kell, különben nem fog sikerülni a karbantartás
– hívta fel a figyelmet Borsi András. A felsoroltaknál egyszerűbb karbantartási folyamatok is vannak, amiket néhány éve még nagyon sokan megcsináltak otthon, ám mára ezek is sokkal bonyolultabbak, s egyben otthon nem, vagy csak nehezen kivitelezhetőek lettek.
Egy egyszerűnek tűnő karbantartás is lehet bonyolult
– Sok ügyfél mondta már, hogy a légszűrő cseréjével ne foglalkozzunk, megoldja ő otthon. A szűrő behelyezése azonban gyakran nem sikerül, és amikor bekerül hozzánk a kocsi, kiderül, a tulaj összegyűrte az alkatrész szélét. A motor „megette a homokot”, ami brutális olajfogyasztást eredményezett. Sok buktatója lehet a folyamatnak típustól függően, de egyre gyakoribb, hogy a cserélendő alkatrész hozzáférhetetlen helyen van, vagy rendkívül speciális eszközt igényel. A felsoroltak miatt nem javaslom az otthoni szervizelést, és akkor még a „fusizós szakikról” nem is beszéltünk – emelte ki a szakember.
Ha már szóba kerültek az otthon „fusizók”, nem is kellett sokat kutakodnunk olyan autó után, ami példázza, miért ne vigyük ilyen „szakemberekhez” a kocsinkat. A Borsi-szerviz udvarán teljesen szétszedett motorral várakozik egy autó, ami nem is olyan régen a már említett fusizók egyikénél járt. A javítás finoman szólva sem sikerül, s most egy sok százezres javítást igényel a kocsi.
– Ezeknek a szerelőknek is rengeteg célszerszámuk van, hiszen ma már olyan korban élünk, amikor szinte bármilyen eszközt beszerezhetünk – sokszor a minőségibb termékekhez képest fillérekért – az interneten.
Éppen ezért ezek a maszekok is belefognak szinte bármibe – persze adófizetés és szabályos keretek nélkül. Senkit nem akarok megbántani, de nagyon sok olyan autó jön hozzánk, ami korábban ilyen helyen járt, és meséli az ügyfél, mennyit pénzt hagyott már ott a maszekoknál – a kocsi pedig nemhogy jobb, egyenesen rosszabb lett.
– Egy ilyen járművet megjavítani nekünk is plusz munka, az ügyfélnek pedig hatalmas plusz költség. Orvosolni kell az okozott kárt, helyrehozni az eredeti hibát, cserélni a kétes minőségű felhasznált anyagokat – mutatott rá a Borsi András.
Persze a fenti sorokkal nem azt akarjuk sugallni, hogy akinek van műszaki érzéke, tapasztalata, ne hozzon helyre egyszerűbb dolgokat az autóján. Az otthoni autószerelés a férfiembernek még ma is kellemes időtöltés lehet, de vannak dolgok, amiket jobb szakemberre bízni. Ez lehet egy egyszerű izzócsere is – az alábbi videóban megmutatjuk, hogy miért!