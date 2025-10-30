Otthoni autószerelés: régen menő volt, ma már súlyos százezrekbe fájhat!

A fiatalabbakat leszámítva még sokan emlékezhetnek azokra az időkre, amikor a lakótelepeken egyáltalán nem volt furcsa látvány egy bakokon, nyitott géptetővel álló autó, melyet elszánt férfiak egy csoportja vett körül. Mindenki hozta a garázsban lapuló szerszámait – akkoriban még nem is kellett sok –, aztán a társaság minden szaktudását összeadva nekiálltak, hogy orvosolják a kocsi éppen aktuális problémáját. Ez még bőven a jól felszerelt független műhelyek, és a márkaszervizek kora előtt volt, és valljuk be, az autók sem voltak annyira bonyolultak, mint manapság. Persze, más volt a hozzáállás és az elvárás is a férfiak felé, a magam baráti körében is „cikinek” számít, ha a ház ura nem képes otthon kicserélni egy izzót a kocsiban. Mi maradt ebből manapság az okostelefonok és videómegosztók világában, amikor szinte bármelyik típushoz találunk „Csináld magad!” videót? Egyrészt hiba lenne bármelyik férfit is pellengérre állítani azért, mert nem konyít az autószerelésre, netán még soha nem fogott villáskulcsot a kezében. Másrészt aki nézett már bele egy modern autó motorterébe, az laikusként is tudja: ezekhez nem biztos, hogy jó ötlet otthon hozzányúlni. Cikkünkben profi autószerelővel beszélgettünk arról, mennyire jellemző manapság az otthoni autószerelés, és miért (ne) álljunk neki.

Az otthoni autószerelés átka: fagyállócserének indult, hűtőcsere lett belőle

Fotó: Sipeki Péter

Már a szerszámoknál elakadhat az otthoni autószerelés

Borsi András, a nyíregyházi Borsi Autó autószerviz tulajdonosa szerkesztőségünknek elárulta, az otthoni autószerelés azért is problémás, mert egy mai autóhoz nagyon sok specifikus szerszám kell, el lehet felejteni, hogy 8-as, 10-es, 13-as kulccsal bármit is megszerelhetünk.

Azt se felejtsük el, hogy az autóhoz nagyon szigorú szervizinstrukciókat társítanak a gyártók, amiket mindenképpen be kell tartani, még az olyan egyszerűbbnek tűnő műveleteknél is, mint egy hosszbordásszíj cseréje. Amíg cirka 20 éve a gyertyákat is ki lehetett cserélni otthon, addig ma már ehhez is célszerszám kell, különben nem fog sikerülni a karbantartás

– hívta fel a figyelmet Borsi András. A felsoroltaknál egyszerűbb karbantartási folyamatok is vannak, amiket néhány éve még nagyon sokan megcsináltak otthon, ám mára ezek is sokkal bonyolultabbak, s egyben otthon nem, vagy csak nehezen kivitelezhetőek lettek.