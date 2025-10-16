Verselő ovisok a Szent Imrében – hagyományos őszi ünnepi délután az iskola falai között

– Immár hagyomány a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolában, hogy október második hetében Bodzanéne várja a verselni szerető nagycsoportos óvodásokat egy ünnepi délutánra.

Szentimrés gyerekek

Fotó: Iskola

A vers állt a középpontban

Így volt ez október 9-én, csütörtökön is, amikor tizenhét kisgyermek látogatott el intézményünkbe, és szerzett a jelenlévő felnőtteknek, ovis társaknak emlékezetes pillanatokat kedvenc versük előadásával. A délután ünnepélyes hangulatát Molnár Fanni 4. b osztályos tanuló furulyajátéka és Novák Nóra meglepetésként előadott meséje fokozta. Nagyon köszönjük Nagy Szabinának, Jósaváros önkormányzati képviselő asszonyának és Fabuné Tóth Anikó, illetve Molnár Éva óvó néniknek, hogy elfogadták felkérésünket, és vállalták a zsűrizéssel járó feladatokat. Nem volt könnyű dolguk, hiszen sok ügyes versmondó közül kellett kiválasztani a pillanatnyilag legügyesebbeket.

Ezúton is szeretettel gratulálunk minden versenyzőnek, különösen Kalapos Panka Sárának, Kalapos Nolennek, Szabó Sárának és Molnár András Zsoltnak, akik a zsűri kiválasztottjai voltak.

– Köszönjük a felkészítő szülők, pedagógusok munkáját és a gyerekek lelkesedését, bátor szerepvállalását. Reméljük, október 16-án ismét találkozunk egy közös programon, az 1. iskolába hívogató foglalkozásunkon! Minden érdeklődő nagycsoportost szeretettel várunk! – számolt be az eseményről Rubóczkiné Pekó Brigitta, az intézmény főigazgató-helyettese.