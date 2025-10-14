október 14., kedd

Ez ám a mesés fejlesztés!

1 órája

A kicsik második otthona: dr. Koncz Zsófia államtitkár adta át a megújult óvodát Nyírbogáton (fotókkal, videóval)

Címkék#Dr Koncz Zsófia#Nyírbogáti Mesekert Óvoda és Bölcsőde#felújítás#családtámogatás

A családügyekért felelős államtitkár a keddi átadóünnepségen beszélt a kormány sikeres családpolitikájáról is. Sokan sokat dolgoztak azért, hogy a Nyírbogáti Mesekert Óvoda és Bölcsőde óvodai épülete tetőtől talpig megújulhasson.

Tarnavölgyi Gergely
A kicsik második otthona: dr. Koncz Zsófia államtitkár adta át a megújult óvodát Nyírbogáton (fotókkal, videóval)

Dr. Koncz Zsófia családügyekért felelős államtitkár

Fotó: Sipeki Péter

Zsúfolásig megtelt kedden délután gyermekekkel és szüleikkel a Nyírbogáti Mesekert Óvoda és Bölcsőde méhecske csoportjának szobája, itt tartották ugyanis a megújult óvoda épületének átadóünnepségét, melyen részt vett dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős államtitkára is.

Megújult az óvoda Nyírbogáton
Mesés lett a Mesekert Óvoda és Bölcsőde óvodai épülete Fotó: Sipeki Péter

A négycsoportos nyírbogári óvoda minden igényt kielégít

Dr. Koncz Zsófia szerint egy szülőnek az a legfontosabb, hogy biztonságban tudja gyermekét, ezért a kormány 2010 óta komoly hangsúlyt fektet a munkahelyteremtés mellett a családpolitikára.

Nyírbogát egy igazán családbarát város, itt gyakorlatilag egy csokorban van minden lehetőség, szolgáltatás, ami a gyermekes családokat érinti. Itt van ez az óvoda, ami egy csoda. Itt van a szomszédban a bölcsőde, az iskola és a Biztos Kezdet Gyermekház is 

- fogalmazott dr. Koncz Zsófia.

 

A családügyekért felelős államtitkár beszédében rámutatott:

  • 2010-ben a 3 éves gyermekek 10 százaléka volt csak bölcsődékben elhelyezve, most ez a szám 27 százalék, ezt a szeretnénk tovább növelni
  •  bölcsődei hálózatfejlesztés egyértelmű győztese a magyar vidék
  • 2010-ben a 3155 hazai településből 326 településen volt bölcsőde, azóta sikerült 925 településen újakat létrehozni, így most már több mint 1250 településen működik bölcsőde 
  • Szakolyban hamarosan egy kormányzati támogatásnak köszönhetően egy új minibölcsőde nyitja meg kapuit
  • 66 százalékról 80 százalékra növekedett meg a kisgyermekes anyukák esetében a munkavállalás
  • 2010 óta a kormány 20 ezer új óvodai férőhelyet is létrehozott.

A női foglalkoztatással kapcsolatban elmondta, ezt a területet figyelembe véve az unióban a második legnagyobb mértékű növekedés Magyarországon következett be.

Úgy látjuk, a fiatalok sokkal jobban el tudják képzelni a jövőjüket egy olyan településen, ahol van bölcsőde

- emelte ki dr. Koncz Zsófia, aki beszélt a 2019-ben elindult Magyar falu program nyújtotta lehetőségekről, mely megcélozta a vidéki települések népességfogyását is. Hozzátette, erre Nyírbogát remek példa, hiszen itt nem csak hogy megállt a népességfogyás, a lakosságszám még növekedni is tudott.

A Csoknak, a Falusi Csoknak és a Csok Plusznak is köszönhető, hogy Nyírbogáton találhattak otthonra a fiatalok, akik látják, hogy Nyírbogáton bölcsőde, óvoda épül, tehát minden adott a boldoguláshoz

- sorolta a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára. Kiemelte, 2025 egyértelműen a családok éve, hiszen elindult Európa legnagyobb adócsökkentési programja július elején, többek közt a családi adókedvezmény megduplázásának köszönhetően.

Óvoda átadás Nyírbogáton

Fotók: Sipeki Péter

A képviselő szerint a tetteink minősítenek

Dr. Simon Miklós megköszönte a beruházásban részt vevők munkáját. A térség országgyűlési képviselője kiemelte köszöntőjében:

„A tettek azok, amik minősítenek bennünket és tesznek lokálpatriótává.”

A honatya számszerűsítette az elmúlt évek, a választókerületében megvalósult oktató-nevelő célú fejlesztésekre fordított forrásokat, eszerint:

  • 19 településen 22 bölcsőde épült, összesen 5,9 milliárd forint értékben, négy intézmény kialakítása még folyamatban van
  • 16 településen 18 óvodafelújítás és tornaszobaépítés valósult meg összesen 3,1 milliárd forint értékben, ebből kettő projekt van folyamatban még
  • 19 településen 25 programban történt iskolafelújítás 6,8 milliárd értékben, ebből kilenc felújításon még dolgoznak a szakemberek
  • az elmúlt hat évben mintegy 16 milliárd forintot fordított a kormány 65 oktatás-nevelési intézet infrastruktúrájának a fejlesztésére

- összegzett dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője.

Természetesen a település polgármestere, dr. Simonné dr. Rizsákné Ildikó is köszöntötte az átadóünnepségen megjelenteket, kiemelve a nyírbogáti óvoda felújításán fáradozó munkatársakat, szakembereket, illetve megköszönte a kormányhivatal adminisztratív segítését és támogatását.

A keddi rendezvényen részt vett és köszöntőt mondott Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke és Román István vármegyei főispán is.

 

