A kicsik második otthona: dr. Koncz Zsófia államtitkár adta át a megújult óvodát Nyírbogáton (fotókkal, videóval)

Zsúfolásig megtelt kedden délután gyermekekkel és szüleikkel a Nyírbogáti Mesekert Óvoda és Bölcsőde méhecske csoportjának szobája, itt tartották ugyanis a megújult óvoda épületének átadóünnepségét, melyen részt vett dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős államtitkára is.

Mesés lett a Mesekert Óvoda és Bölcsőde óvodai épülete Fotó: Sipeki Péter

A négycsoportos nyírbogári óvoda minden igényt kielégít

Dr. Koncz Zsófia szerint egy szülőnek az a legfontosabb, hogy biztonságban tudja gyermekét, ezért a kormány 2010 óta komoly hangsúlyt fektet a munkahelyteremtés mellett a családpolitikára.

Nyírbogát egy igazán családbarát város, itt gyakorlatilag egy csokorban van minden lehetőség, szolgáltatás, ami a gyermekes családokat érinti. Itt van ez az óvoda, ami egy csoda. Itt van a szomszédban a bölcsőde, az iskola és a Biztos Kezdet Gyermekház is

- fogalmazott dr. Koncz Zsófia.

A családügyekért felelős államtitkár beszédében rámutatott:

2010-ben a 3 éves gyermekek 10 százaléka volt csak bölcsődékben elhelyezve, most ez a szám 27 százalék, ezt a szeretnénk tovább növelni

bölcsődei hálózatfejlesztés egyértelmű győztese a magyar vidék

2010-ben a 3155 hazai településből 326 településen volt bölcsőde, azóta sikerült 925 településen újakat létrehozni, így most már több mint 1250 településen működik bölcsőde

Szakolyban hamarosan egy kormányzati támogatásnak köszönhetően egy új minibölcsőde nyitja meg kapuit

66 százalékról 80 százalékra növekedett meg a kisgyermekes anyukák esetében a munkavállalás

2010 óta a kormány 20 ezer új óvodai férőhelyet is létrehozott.

A női foglalkoztatással kapcsolatban elmondta, ezt a területet figyelembe véve az unióban a második legnagyobb mértékű növekedés Magyarországon következett be.

Úgy látjuk, a fiatalok sokkal jobban el tudják képzelni a jövőjüket egy olyan településen, ahol van bölcsőde

- emelte ki dr. Koncz Zsófia, aki beszélt a 2019-ben elindult Magyar falu program nyújtotta lehetőségekről, mely megcélozta a vidéki települések népességfogyását is. Hozzátette, erre Nyírbogát remek példa, hiszen itt nem csak hogy megállt a népességfogyás, a lakosságszám még növekedni is tudott.

A Csoknak, a Falusi Csoknak és a Csok Plusznak is köszönhető, hogy Nyírbogáton találhattak otthonra a fiatalok, akik látják, hogy Nyírbogáton bölcsőde, óvoda épül, tehát minden adott a boldoguláshoz

- sorolta a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára. Kiemelte, 2025 egyértelműen a családok éve, hiszen elindult Európa legnagyobb adócsökkentési programja július elején, többek közt a családi adókedvezmény megduplázásának köszönhetően.