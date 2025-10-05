2 órája
Újra változik a hazai nyugdíjrendszer, 2026-tól már ezek a szabályok lesznek érvényesek!
Átalakul a rendszer. Megváltoznak az özvegyi nyugdíj feltételei 2026-tól. Cikkünkből megtudhatja, hogy miként.
Még 2025 májusának végén nyújtották be az Országgyűlésnek a jövő évi központi költségvetésnek megalapozásáról szóló törvényjavaslatot. Ez előrevetítette az özvegyi nyugdíj változását, ez is szerepelt ugyanis a kormány 2026-os terveiben. A közelmúltban az Adó Online portálon látott napvilágot a hír, hogy útban vagyunk a változások felé – nézzük, mire kell számítani!
Megváltoznak az özvegyi nyugdíj feltételei 2026-tól
Az Adó Online szakportál azt írja:
a jelenlegi nyugdíjrendszer szerint özvegyi nyugdíjat a házastárs, az élettárs és az elvált, vagy egy évnél hosszabb ideje különélő házastárs kaphat. Ez a tervek szerint olyan módon fog megváltozni, hogy a külön élő házastárs az együtt élő házastárssal azonos feltételek szerint lesz jogosult az özvegyi nyugdíjra a házasságra való tekintettel – a jelenlegi szabályozás szerint az egy évnél hosszabb ideje külön élő házastárs csak meghatározott esetben, házastársi tartásdíj esetén jogosult özvegyi nyugdíjra.
Változás az októberi nyugdíjaknál, Szabolcsban sem 12-én utalnak – mutatjuk a pontos dátumot!
Így változik az özvegyi nyugdíj 2026-tól
Vannak még más szempontok is:
- Az élettársak esetében, ha megváltoznak a jogszabályok, akkor válnak jogosulttá az özvegyi nyugdíjra, ha sem az elhunyt jogszerző élettársának, sem a jogszerzőnek nem állt fenn házassága a jogszerző halálakor – még abban az esetben is, ha kellő ideje együtt élnek.
- A házastársak és a kellő ideje együtt élő élettársak tekintetében az általános szabályok szerint járhat özvegyi nyugdíj, az elvált házastársnak pedig csak különleges esetben: ha házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg. Hozzáteszik, elvált házastárs esetében a halálozás miatt elvesztett tartásdíj helyébe lép az özvegyi nyugdíj, ezért annak összege nem haladhatja meg a tartásdíj összegét.
Fontos tudni azt is, hogy az új szabályok érinteni fogják az idősebb korban, a nyugdíj korhatár betöltését követően kötött házasság esetében is az özvegyi nyugdíjra való jogosultság feltételeit.
Az özvegyi nyugdíj igényléséről, az arra való jogosultságról és további feltételeiről az Adó Online cikkében olvashatnak további részleteket.