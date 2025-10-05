Újra változik a hazai nyugdíjrendszer, 2026-tól már ezek a szabályok lesznek érvényesek!

a jelenlegi nyugdíjrendszer szerint özvegyi nyugdíjat a házastárs, az élettárs és az elvált, vagy egy évnél hosszabb ideje különélő házastárs kaphat. Ez a tervek szerint olyan módon fog megváltozni, hogy a külön élő házastárs az együtt élő házastárssal azonos feltételek szerint lesz jogosult az özvegyi nyugdíjra a házasságra való tekintettel – a jelenlegi szabályozás szerint az egy évnél hosszabb ideje külön élő házastárs csak meghatározott esetben, házastársi tartásdíj esetén jogosult özvegyi nyugdíjra.