Ingyenes vizsgálatok

53 perce

Papra érkezik csütörtökön a szűrőbusz

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye#szűrőbusz#vizsgálat

Munkatársunktól
Csütörtökön Papra érkezik a szűrőbusz

Fotó: Illusztráció: Vida Márton Péter / Haon

Helybe viszik a vizsgálatokat, október 9-én, csütörtökön Papra érkezik a szűrőbusz. A településen élők 9 és 15 óra között a polgármesteri hivatal mögötti parkolóban vehetik igénybe az alábbi szolgáltatásokat:

  • általános állapotfelmérés,
  • szív- és érrendszeri, valamint diabétesz rizikóbecslés,
  • nőgyógyászati rákszűrés,
  • szájüregi daganatszűrés.

A vizsgálatokhoz szükség lesz a TAJ kártyára és egy érvényes, személyazonosításra alkalmas okmányra. A szolgáltatás ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz kötött, erre 14 óráig lesz lehetőségük Papon.

 

