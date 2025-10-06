Ingyenes vizsgálatok
53 perce
Papra érkezik csütörtökön a szűrőbusz
Csütörtökön Papra érkezik a szűrőbusz
Fotó: Illusztráció: Vida Márton Péter / Haon
Helybe viszik a vizsgálatokat, október 9-én, csütörtökön Papra érkezik a szűrőbusz. A településen élők 9 és 15 óra között a polgármesteri hivatal mögötti parkolóban vehetik igénybe az alábbi szolgáltatásokat:
- általános állapotfelmérés,
- szív- és érrendszeri, valamint diabétesz rizikóbecslés,
- nőgyógyászati rákszűrés,
- szájüregi daganatszűrés.
A vizsgálatokhoz szükség lesz a TAJ kártyára és egy érvényes, személyazonosításra alkalmas okmányra. A szolgáltatás ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz kötött, erre 14 óráig lesz lehetőségük Papon.
Ezt ne hagyja ki!Nem árt tisztában lenni vele
1 órája
Jó, ha tudja: ezért is megbüntethetik vezetés közben
Ezt ne hagyja ki!Váltó malőr
2 órája
Nem mindennapi malőr: eltévedt az InterCity, felborult a menetrend a nyíregyházi vonalon
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre