Papra érkezik csütörtökön a szűrőbusz

Helybe viszik a vizsgálatokat, október 9-én, csütörtökön Papra érkezik a szűrőbusz. A településen élők 9 és 15 óra között a polgármesteri hivatal mögötti parkolóban vehetik igénybe az alábbi szolgáltatásokat:

általános állapotfelmérés,

szív- és érrendszeri, valamint diabétesz rizikóbecslés,

nőgyógyászati rákszűrés,

szájüregi daganatszűrés.

A vizsgálatokhoz szükség lesz a TAJ kártyára és egy érvényes, személyazonosításra alkalmas okmányra. A szolgáltatás ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz kötött, erre 14 óráig lesz lehetőségük Papon.