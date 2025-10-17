Fizetős a parkolás szombaton?

A NYÍRVV Nonprofit Kft. tájékoztatott az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódó munkarendjéről. Ebből kiderült az is, hogy október 18-án, szombaton, Nyíregyházán kell-e fizetni a társaság üzemeltetésében lévő parkolóknál? Íme, a parkolás, a piaci nyitva tartás rendje:

Parkolás: szombaton fizetni kell

Parkolás Nyíregyházán a következő napokban

A NYÍRVV Nonprofit Kft. közölte:

- 2025. október 18-án (szombaton) a társaság üzemeltetésében lévő piacok a megszokott nyitvatartási rend szerint várják a vásárlókat

- 2025. október 23-án (csütörtökön) a Búza téri, a Jósavárosi, az Örökös Piac, valamint a Vásártér zárva tart

- 2025. október 24-én (pénteken) a piacok a megszokott nyitvatartási rend szerint nyitva tartanak

Ügyfélszolgálatok és Állategészségügyi Telep

- 2025. október 18-án, valamint október 23-án és 24-én zárva tartanak

Parkolás

- 2025. október 18-án (szombaton) a Nyíregyháza közterületein található fizető parkolók a munkanapnak megfelelően díjkötelesek

- 2025. október 23–24-én a parkolás díjmentes

A többi napon a megszokott nyitvatartási rend szerint várjuk a vásárlóinat és az ügyfeleiket.