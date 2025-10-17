október 17., péntek

Hedvig névnap

17°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájékoztatott a NYÍRVV

1 órája

Fizetős a parkolás szombaton?

Címkék#Nyíregyháza#NYÍRVV Nonprofit Kft#Örökös Piac

A nemzeti ünnep átrendezi a szokásos napi rutint. A parkolás előtt érdemes tájékozódni.

Fizetős a parkolás szombaton?

A NYÍRVV Nonprofit Kft. tájékoztatott az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódó munkarendjéről. Ebből kiderült az is, hogy október 18-án, szombaton, Nyíregyházán kell-e fizetni a társaság üzemeltetésében lévő parkolóknál? Íme, a parkolás, a piaci nyitva tartás rendje:

parkolás Nyíregyháza fizetős
Parkolás: szombaton fizetni kell 

Parkolás Nyíregyházán a következő napokban

A NYÍRVV Nonprofit Kft. közölte:
- 2025. október 18-án (szombaton) a társaság üzemeltetésében lévő piacok a megszokott nyitvatartási rend szerint várják a vásárlókat
- 2025. október 23-án (csütörtökön) a Búza téri, a Jósavárosi, az Örökös Piac, valamint a Vásártér zárva tart
- 2025. október 24-én (pénteken) a piacok a megszokott nyitvatartási rend szerint nyitva tartanak

Ügyfélszolgálatok és Állategészségügyi Telep
- 2025. október 18-án, valamint október 23-án és 24-én zárva tartanak

Parkolás
- 2025. október 18-án (szombaton) a Nyíregyháza közterületein található fizető parkolók a munkanapnak megfelelően díjkötelesek
- 2025. október 23–24-én a parkolás díjmentes

A többi napon a megszokott nyitvatartási rend szerint várjuk a vásárlóinat és az ügyfeleiket.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu