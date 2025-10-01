október 1., szerda

Mai évfordulók
2 órája

Kicsapta a nyíregyházi parkolóban, a nő szóhoz sem jutott!

Előbb-utóbb mindenki így jár Nyíregyházán? Egyre többen morgolódnak a parkolókban történő esetek miatt.

Nagy Zoltán
Ez történt a parkolóban!

Forrás: illusztráció / getty images

Most egy hölgy bosszankodik amiatt, hogy egy felelőtlen sofőr kicsapta az ajtaját – egyenesen rá az övére. Ám a férfi viselkedése ezután sem volt éppen gáláns…

Forrás: Nyíregyen Hallottam

Bajok a parkolóban

„Remélem, látod ezt, aki ma 11:00 és 11:30 között nekinyitottad az ajtódat a B7 Passatunknak a nyíregyházi Tesco parkolójában, majd szó nélkül elhajtottál! Remélem, te sem jársz jobban, mint mi, hogy ilyen pofátlan módon elhajtasz!” – írta még kedden a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban.

Egy kommentelő így reagált: „Én inkább próbálok messzebb megállni, csak az a lényeg, hogy a közelben ne legyen semmi. Például a Mömax parkolóban szoktam letenni a kocsit. De nekem így is hatszor húzták meg! Egyszer még a lökhárítót is tíz centire beljebb toszigálták! Nulla volt a reakció! Ez a mentalitás, sajnos…”

 

