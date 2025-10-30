október 30., csütörtök

Járdaépítés

1 órája

Autósók, figyelem! Nyíregyháza több városrészén járdát építenek

Címkék#járda#Nyíregyháza#munkálatok

Szon.hu

Több parkoló autó is akadályozta a munkálatokat ma Nyíregyházán a Tompa Mihály utcán, ahol járdát építenek– tájékoztatta szerkesztőségünket Bordás Béla városgondnok, s ezzel felhívta az a utósok figyelmét, legyenek körültekintőek. 

Fotó Bordás Béla

Mint azt korábban megírtuk, komoly összeget fordítanak fejlesztésre a városban. Az 500 millió forintos program részét képezi egy jelentős útfelújítás Nyíregyházán.

Járdaépítés Oroson

Fotók: Sipeki Péter

 

 

Ajánljuk még: 

 

