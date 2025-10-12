2 órája
Az egyik rúzst használna, a másik ráfeküdne – vad ötletekkel rukkoltak elő a nyíregyházi nők!
Bosszankodó poszt jelent meg a Nyíregyen Hallottam Facebook-oldalon. Egy férfi sofőr két fotót is közzétett — úgy tűnik, ismét gondok akadtak a parkolás körül.
Ezt tennék a parkolóban!
„Ugrassak át rajtad, vagy nyomjalak meg??? Vagy ezt mégis hogy gondoltad?” – fakadt ki a posztban. Az autója gyakorlatilag el volt zárva, esélye sem volt kiállni a parkolóhelyről.
Nincs nyugalom a nyíregyházi parkolókban...
A bejegyzés alatt számos hozzászólás érkezett, de a legrafináltabb megoldásokkal egyértelműen a nyíregyházi női sofőrök rukkoltak elő.
„Tartós rúzzsal szívecskéket rajzolnék minden ablakára. Sok-sok szívecskét... Soha többé nem állna rám!” – írta viccesen egy kommentelő hölgy.
Egy másik nő pedig ezt tanácsolta: „Hasalj rá a dudára, és nyomjad addig, amíg elő nem jön! Nekem a garázsajtó elé állt be egy csávó pár napja, pont amikor rohannom kellett volna. Egy perc alatt előkerült. Rögtön tudta, hogy neki szól. És még csodálkozott, miért vagyok pipa…”
