Ennek az eredménynek a szabolcsiak sem fognak örülni: egyre inkább kitolódik a parlagfűszezon
Még szeptember közepén is erős tüneteket okozott a parlagfű pollenje. A Nyíregyházi Egyetem kutatócsoportja Dobróné dr. Tóth Márta vezetésével olyan eredményekre jutott, amelyek segítenek megérteni, miért fokozódik a pollenallergia hatása, miért tolódik ki a szezon – és miért kell a növényt gyökerestül eltávolítani.
Fotó: Norbert Vaczy
Régóta ismert, hogy Magyarországon a parlagfű virágpora július közepétől jelenik meg a levegőben, augusztus 20-a körül éri el a csúcspontját, és augusztus végére lassan csökken. Az utóbbi években azonban más a helyzet: a Nyíregyházi Egyetem mérése szerint a pollenszezon rendre szeptember közepéig kitolódik. Ez nemcsak az allergiások mindennapjait keseríti meg, hanem az iskolakezdés idején a gyerekek koncentrációs képességét is ronthatja. „A légszennyezettség és a klímaváltozás miatt ma már nem számíthatunk arra, hogy a tünetek augusztus végével enyhülnek” – mondta Dobróné dr. Tóth Márta, a Nyíregyházi Egyeteme főiskolai tanára.
Parlagfű-kutatás: régóta tart a vizsgálat
A kutatócsoport közel tíz éve vizsgálja a parlagfű virágporát. A forgalmas utak mentén és egy elszigetelt kontrollterületen vett minták összehasonlítása kimutatta: a szennyezettebb levegőben nagyobb mennyiségben van jelen az a pollenfehérje, amelyre az allergiások 90 százaléka érzékeny. Ez azért fontos eredmény, mert nem csak a növények számától függ, mennyire súlyosak a tünetek.
Előfordulhat, hogy kevés parlagfű egyed is erős allergiás reakciót vált ki, ha a pollen a szennyezett környezet miatt több allergénfehérjét tartalmaz.
A helyi mérések azt is pontosították, hogyan oszlik el a pollen a nap folyamán. A koncentráció a kora reggeli órákban, 6 és 8 óra között egyenletesen nő, 10 és 11 óra között a legmagasabb, aztán folyamatosan csökken az esti órákig, majd reggel 6 óra után ismét emelkedni kezd. Ez az ismeret gyakorlati szempontból is hasznos: aki érzékeny, reggel és a délelőtti órákban lehetőleg kerülje a szabadtéri aktivitást.
Az elektronmikroszkóppal történő vizsgálat eredményei szerint a szennyezett levegő nemcsak a kémiai összetételt változtatja meg, hanem a pollen alakját is, amely gömb alak helyett a málna terméséhez hasonló alakúvá válik. Ez befolyásolhatja, hogyan száll a szélben, és közben milyen egyéb allergéneket pl. gomba spórákat köt meg a felszínén, amelyek szintén a légutakba kerülnek – vagyis közvetlen hatása lehet a tünetek súlyosságára.
A Nyíregyházi Egyetem eszközparkja a közelmúltban egy korszerű mikroszkóppal gazdagodott, amely lehetővé teszi, hogy a virágporszemeket előkészítés nélkül, természetes állapotukban vizsgálják.
Ez azért jelentős, mert az előkészítő eljárások, amelyek torzíthatják a pollen szerkezetét az új mikroszkóphoz már nem szükségesek, így a kutatók pontosabb eredményt kaphatnak.
A kutatócsoport tapasztalatai alapján a kaszálás nem hatékony módszer. A levágott növény alsó hajtásaiból új virágzati tengelyek fejlődnek, és már 30–40 centiméteres magasságban is képes jelentős mennyiségű pollent kibocsátani.
„Egyetlen parlagfű-növény akár nyolcmilliárd virágporszemet is termelhet. Ezért a legcélravezetőbb, ha virágzás előtt gyökerestül távolítjuk el” – hangsúlyozza Dobróné dr. Tóth Márta.
A vizsgálatokba a Nyíregyházi Egyetem hallgatói is bekapcsolódhatnak szakdolgozati és TDK-munkák keretében. A laboratóriumi elemzések terepi mintagyűjtéssel egészülnek ki, így a diákok közvetlenül tapasztalhatják meg, hogyan zajlik a tudományos kutatómunka.
