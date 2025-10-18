Ennek az eredménynek a szabolcsiak sem fognak örülni: egyre inkább kitolódik a parlagfűszezon

Régóta ismert, hogy Magyarországon a parlagfű virágpora július közepétől jelenik meg a levegőben, augusztus 20-a körül éri el a csúcspontját, és augusztus végére lassan csökken. Az utóbbi években azonban más a helyzet: a Nyíregyházi Egyetem mérése szerint a pollenszezon rendre szeptember közepéig kitolódik. Ez nemcsak az allergiások mindennapjait keseríti meg, hanem az iskolakezdés idején a gyerekek koncentrációs képességét is ronthatja. „A légszennyezettség és a klímaváltozás miatt ma már nem számíthatunk arra, hogy a tünetek augusztus végével enyhülnek” – mondta Dobróné dr. Tóth Márta, a Nyíregyházi Egyeteme főiskolai tanára.



Parlagfű-kutató lett Dobróné dr. Tóth Márta

Fotó: Váczy Norbert



Parlagfű-kutatás: régóta tart a vizsgálat

A kutatócsoport közel tíz éve vizsgálja a parlagfű virágporát. A forgalmas utak mentén és egy elszigetelt kontrollterületen vett minták összehasonlítása kimutatta: a szennyezettebb levegőben nagyobb mennyiségben van jelen az a pollenfehérje, amelyre az allergiások 90 százaléka érzékeny. Ez azért fontos eredmény, mert nem csak a növények számától függ, mennyire súlyosak a tünetek.

Előfordulhat, hogy kevés parlagfű egyed is erős allergiás reakciót vált ki, ha a pollen a szennyezett környezet miatt több allergénfehérjét tartalmaz.

A helyi mérések azt is pontosították, hogyan oszlik el a pollen a nap folyamán. A koncentráció a kora reggeli órákban, 6 és 8 óra között egyenletesen nő, 10 és 11 óra között a legmagasabb, aztán folyamatosan csökken az esti órákig, majd reggel 6 óra után ismét emelkedni kezd. Ez az ismeret gyakorlati szempontból is hasznos: aki érzékeny, reggel és a délelőtti órákban lehetőleg kerülje a szabadtéri aktivitást.