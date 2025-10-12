33 perce
Ennyi volt, hiába az erőlködés, tényleg nincs tovább Szabolcsban sem...
Itt a vége, fuss el véle! Kedvenc meséinkhez hasonlóan happy enddel zárul egy olyan időszak, ami sokak mindennapjait nehezítette meg. A parlagfű szezonja lecsengő szakaszához ért, az allergiások tíz hónap nyugalom elé néznek.
A parlagfű pollenkoncentrációja országosan az alacsony-közepes tartományban alakul, a meleg idő visszatértével egyre többfelé érheti el ismét a közepes szintet. A későbbiekben még a szárazabb, illetve enyhébb időszakokban helyenként visszakerülhetnek a levegőbe a szezon folyamán korábban kiszóródott és kiülepedett pollenszemek, a parlagfű pollenkoncentrációja esetenként elérheti a közepes szintet – írja friss jelentésében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
A parlagfű után a gombák is visszavettek a tempóból
Az olyan lágyszárú allergének, mint a csalánfélék, a libatopfélék, az üröm, továbbá a pázsitfűfélék, az útifű, a kenderfélék, a lórom, az ernyősvirágzatúak, a rézgyom, illetve a szerbtövis pollenje is előfordulhat még a levegőben, de csak alacsony koncentrációban. A fák közül megtalálható még a levegőben a hárs és a fenyőfélék virágpora alacsony tartományban; a kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően közepes szintet érhet el.
