október 12., vasárnap

Miksa névnap

12°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Búcsú

33 perce

Ennyi volt, hiába az erőlködés, tényleg nincs tovább Szabolcsban sem...

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg megye#allergiaszezon#parlagfű

Itt a vége, fuss el véle! Kedvenc meséinkhez hasonlóan happy enddel zárul egy olyan időszak, ami sokak mindennapjait nehezítette meg. A parlagfű szezonja lecsengő szakaszához ért, az allergiások tíz hónap nyugalom elé néznek.

Munkatársunktól

A parlagfű pollenkoncentrációja országosan az alacsony-közepes tartományban alakul, a meleg idő visszatértével egyre többfelé érheti el ismét a közepes szintet. A későbbiekben még a szárazabb, illetve enyhébb időszakokban helyenként visszakerülhetnek a levegőbe a szezon folyamán korábban kiszóródott és kiülepedett pollenszemek, a parlagfű pollenkoncentrációja esetenként elérheti a közepes szintet – írja friss jelentésében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

Végéhez közeledik a parlagfű szezonja, már csak a kiszórt pollent kavarja a szél.
Parlagfű: végéhez közeledik a szezon, már csak a kiszórt pollent kavarja a szél – egyre enyhülnek a tünetek is
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A parlagfű után a gombák is visszavettek a tempóból

Az olyan lágyszárú allergének, mint a csalánfélék, a libatopfélék, az üröm, továbbá a pázsitfűfélék, az útifű, a kenderfélék, a lórom, az ernyősvirágzatúak, a rézgyom, illetve a szerbtövis pollenje is előfordulhat még a levegőben, de csak alacsony koncentrációban. A fák közül megtalálható még a levegőben a hárs és a fenyőfélék virágpora alacsony tartományban; a kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően közepes szintet érhet el.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu