Ennyi volt, hiába az erőlködés, tényleg nincs tovább Szabolcsban sem...

A parlagfű pollenkoncentrációja országosan az alacsony-közepes tartományban alakul, a meleg idő visszatértével egyre többfelé érheti el ismét a közepes szintet. A későbbiekben még a szárazabb, illetve enyhébb időszakokban helyenként visszakerülhetnek a levegőbe a szezon folyamán korábban kiszóródott és kiülepedett pollenszemek, a parlagfű pollenkoncentrációja esetenként elérheti a közepes szintet – írja friss jelentésében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

Parlagfű: végéhez közeledik a szezon, már csak a kiszórt pollent kavarja a szél – egyre enyhülnek a tünetek is

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A parlagfű után a gombák is visszavettek a tempóból

Az olyan lágyszárú allergének, mint a csalánfélék, a libatopfélék, az üröm, továbbá a pázsitfűfélék, az útifű, a kenderfélék, a lórom, az ernyősvirágzatúak, a rézgyom, illetve a szerbtövis pollenje is előfordulhat még a levegőben, de csak alacsony koncentrációban. A fák közül megtalálható még a levegőben a hárs és a fenyőfélék virágpora alacsony tartományban; a kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően közepes szintet érhet el.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!