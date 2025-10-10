október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fény az alagút végén

1 órája

Még megcsavarhatja az orrunkat, de már erőtlen a parlagfű Szabolcsban is

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye#allergia#parlagfű

Okozhat még tüneteket a növány virágpora, de ezek közel sem olyan súlyosak, mint ahogy a csúcsidőszakban tapasztalhatták az allergiások. A parlagfűszezon lassan véget ér.

Munkatársunktól
Még megcsavarhatja az orrunkat, de már erőtlen a parlagfű Szabolcsban is

A parlagfű pollenkoncentrációja Szabolcs-Szatmár-Beregben már csak alacsony-közepes szinten alakul

Fotó: Illusztráció: Berán Dániel

Közeleg az ősz idusa, lecsengőben van a parlagfűszezon. A gyomnövény pollenkoncentrációja országosan az alacsony-közepes tartományban alakul, a meleg időjárás visszatérésével egyre többfelé érheti el ismét a közepes szintet. Okozhat még tüneteket a parlagfű virágpora, de ezek közel sem olyan súlyosak, mint ahogy a csúcsidőszakban tapasztalhatták az allergiások. 

Búcsú a parlagfűtől, végéhez közeleg a szezon

Nemcsak a parlagfűszezontól búcsúzunk, a többi lágyszárú allergén, mint a csalánfélék, a libatopfélék, az üröm, a pázsitfűfélék, az útifű, a kenderfélék, a lórom, az ernyősvirágzatúak, a rézgyom, illetve a szerbtövis pollenje is legfeljebb alacsony koncentrációban fordulhat elő a levegőben. A kültéri allergén gombák spóraszáma is csökkenőben, országosan közepes-magas szinten alakul – írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu